Η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, μετά τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/02 σε πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν φωτίζουν το παρασκήνιο μιας επιχείρησης που, σύμφωνα με διεθνή μέσα, προετοιμαζόταν επί μήνες.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η CIA είχε θέσει τον Χαμενεΐ υπό μακρόχρονη και συστηματική επιτήρηση. Μετά από εκτενή συλλογή πληροφοριών, η αμερικανική υπηρεσία διαβίβασε στο Ισραήλ λεπτομερή και υψηλής αξιοπιστίας στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο ανώτατος ηγέτης επρόκειτο να συμμετάσχει το Σάββατο σε σύσκεψη κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι στο παλάτι όπου διέμενε θα πραγματοποιούνταν σύσκεψη με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών της άμυνας. Η συγκυρία θεωρήθηκε ιδανική και Ουάσινγκτον – Τελ Αβίβ αποφάσισαν να επισπεύσουν το πλήγμα με στόχο την εξόντωσή του.

Θύματα της επίθεσης

Εκτός από τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν επίσης η κόρη του, ο γαμπρός του και η εγγονή του.

Παράλληλα, το Ιράν επιβεβαίωσε τον θάνατο του αρχηγού των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγού Μοχάμαντ Πακπούρ, του υποστράτηγου Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί, Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και του ναυάρχου Αλί Σαμχανί, Συμβούλου του Ανώτατου Διοικητή και Γραμματέα του Συμβουλίου Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν και «πολλοί ηγέτες» που συνδέονταν με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι νεκροί από το πρώτο κύμα των επιθέσεων ανέρχονται σε 201, ενώ οι τραυματίες σε 747. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται περισσότερα από 80 παιδιά που βρίσκονταν σε σχολείο.

Οι πρώτες ώρες και οι φήμες

Ο Χαμενεΐ φέρεται να σκοτώθηκε στο πρώτο κύμα επιθέσεων, το πρωί του Σαββάτου. Από τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησαν έντονες φήμες περί εξόντωσής του. Δορυφορικές εικόνες έδειχναν το παλάτι κατεστραμμένο, ενώ ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη των βομβαρδισμών.

Η φημολογία εντάθηκε μέχρι τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω Truth Social. «Ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία είναι νεκρός», έγραψε. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Χαμενεΐ εντοπίστηκε σε συνεργασία με το Ισραήλ μέσω «εξαιρετικά εξελιγμένων συστημάτων πληροφοριών». Στόχος της επιχείρησης είναι η αλλαγή καθεστώτος. Όπως είπε, είναι «η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του».

Πρόσθεσε ακόμη ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και των σωμάτων ασφαλείας «δεν θέλουν πλέον να πολεμήσουν». Ισραηλινοί αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, ανέφεραν πως η σορός του Χαμενεΐ ανακτήθηκε.

Η επίσημη επιβεβαίωση και το πένθος

Η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε επίσημα την είδηση. Συγκινημένος, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη λέγοντας: «Ήπιε το γλυκό και αγνό ποτήρι του μαρτυρίου και ενώθηκε με το Ύψιστο Ουράνιο Βασίλειο».

Στη συνέχεια διάβασε την ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, που μεταξύ άλλων αναφέρει, σύμφωνα με μετάφραση του Reuters.

Ιρανικά κρατικά και ημιεπίσημα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (01/03) ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πλήγματος στην Τεχεράνη. Λίγο αργότερα την είδηση επιβεβαίωσε και η ιρανική κυβέρνηση, η οποία κήρυξε 40 ημέρες δημόσιου πένθους και 7 ημέρες αργίας.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σε κεντρικές πλατείες και ιερούς τόπους στην Τεχεράνη και στη Μασχάντ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ηγέτη τους, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε 40ήμερη επίσημη περίοδο πένθους.