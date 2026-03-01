Λίγο πριν ανοίξει τις πύλες του το Mobile World Congress, το μεγαλύτερο ετήσιο τεχνολογικό event στην Ευρώπη, η Xiaomi σε μια ειδική εκδήλωση στη Βαρκελώνη, έδωσε το στίγμα της για το 2026 με μια παρουσίαση που «έδεσε» smartphone, AIoT και αυτοκίνητο κάτω από την ίδια ομπρέλα, περιγράφοντάς το ως το μοναδικό ολοκληρωμένο οικοσύστημα «Human × Car × Home».

Το πλαίσιο δόθηκε από τα μεγέθη που ανέδειξε η εταιρεία για το 2025, με πάνω από 500.000 παραδόσεις οχημάτων, δίκτυο 1 δισ. συνδεδεμένων συσκευών παγκοσμίως και ένα πλάνο επενδύσεων άνω των 24 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία σε τεχνολογίες-κλειδιά όπως chips, λειτουργικά συστήματα και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra

Κεντρικός πρωταγωνιστής της εκδήλωσης ήταν η σειρά Xiaomi 17, που στοχεύει σε εμπειρία κορυφαίου επιπέδου με τις δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο να βρίσκονται στον πυρήνα της. Στη σκηνή του Palau de Congresso de Catalunya παρουσιάστηκαν τα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra, μαζί με το Leica Leitzphone powered by Xiaomi, σε μια ανακοίνωση που «κλείδωσε» και την αναβάθμιση της συνεργασίας Xiaomi-Leica: από κοινό πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης περνά σε μοντέλο στρατηγικής συν-δημιουργίας, με πιο βαθιά ενσωμάτωση τεχνογνωσίας και σχεδιασμού.

Λεπτότερη γραμμή, πιο σκληρό σώμα

Η σειρά Xiaomi 17 υιοθετεί μινιμαλιστικό design με καθαρές γραμμές και απαλές άκρες, ενώ οι καμπύλες «Golden Arc» και οι τεχνικές κατασκευής LIPO στοχεύουν σε άνετο κράτημα και οθόνη σχεδόν χωρίς περιθώρια. Το Xiaomi 17 Ultra παρουσιάζεται ως το λεπτότερο και ελαφρύτερο Ultra της εταιρείας μέχρι σήμερα, με πάχος 8,29 mm και βάρος 218,4 g, σε White, Black και Starlit Green, με πιο διακριτική μονάδα κάμερας. Στην ανθεκτικότητα, το Xiaomi Guardian Structure συνδυάζει Xiaomi Shield Glass 3.0, πλάτη από υαλοβάμβακα υψηλής αντοχής, πλαίσιο από κράμα αλουμινίου και πιστοποίηση IP68.

Το Xiaomi 17 έρχεται σε πιο συμπαγές προφίλ με πάχος 8,06 mm και βάρος 191 g, σε Venture Green, Alpine Pink, Ice Blue και Black, επίσης με Guardian Structure και IP68.

Κάμερες Leica: Aισθητήρας 1″ και ζουμ έως 400mm

Η Xiaomi «χτίζει» τη φωτογραφική της πρόταση πάνω σε φακούς Leica UltraPure και σε πολυστρωματικές επιστρώσεις που περιορίζουν αντανακλάσεις και οπτικές παρεμβολές, ενώ εργαλεία όπως το AI Creativity Assistant και λειτουργίες Xiaomi HyperConnect, όπως file sharing και Multicam, στοχεύουν σε πιο ευέλικτη ροή λήψης και επεξεργασίας.

Το Xiaomi 17 Ultra φέρνει τον κύριο αισθητήρα Light Fusion 1050L με τεχνολογία LOFIC HDR, ενώ ξεχωρίζει η τηλεφακοκάμερα Leica 200MP 75–100mm με μηχανικό οπτικό ζουμ 75–100mm και οπτικά πρότυπα Leica APO, που επεκτείνεται σε ισοδύναμο 400mm (17,2x). Στο βίντεο, υποστηρίζεται εγγραφή Dolby Vision® ή ACES Log έως 4K 120fps, τόσο στην κύρια κάμερα όσο και στην τηλεφακό.



Στο Xiaomi 17, ο αισθητήρας Light Fusion 950 (1/1,31″) με 2,4μm 4-σε-1 Super Pixel και δυναμικό εύρος 13,5EV συνοδεύεται από τηλεφακό Leica 60mm για πορτρέτο, οπτικό ζουμ 5x, macro 10 cm και AI Ultra Zoom 20x, ενώ η μπροστινή κάμερα ανεβαίνει στα 50MP με βελτιωμένο autofocus και το βίντεο υποστηρίζει 4K 60fps Dolby Vision® και 4K 60fps Log.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 και μπαταρίες Surge έως 6.330mAh

Η σειρά Xiaomi 17 βασίζεται στο Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, στοχεύοντας σε υψηλές επιδόσεις από λήψη φωτογραφιών και βίντεο μέχρι multitasking και gaming. Στην αυτονομία, η Xiaomi φέρνει τη μπαταρία Xiaomi Surge με 16% περιεκτικότητα σε πυρίτιο: το Xiaomi 17 Ultra διαθέτει 6000mAh με ενσύρματη HyperCharge 90W και ασύρματη HyperCharge 50W, ενώ το Xiaomi 17 ανεβαίνει στα 6330mAh με ενσύρματη HyperCharge 100W και ασύρματη HyperCharge 50W, με υποστήριξη PD-PPS 100W για ευρύτερη συμβατότητα φορτιστών.

Τα Xiaomi 17 και Xiaomi 17 Ultra έρχονται με OLED πάνελ έως 3.500 nits, LTPO 1–120Hz και DC dimming για πιο άνετη εμπειρία σε παρατεταμένη χρήση. Η Xiaomi αναδεικνύει την προσαρμοσμένη οθόνη M10 για καλύτερη ενεργειακή απόδοση, ενώ στο Xiaomi 17 Ultra εμφανίζεται για πρώτη φορά η τεχνολογία Xiaomi HyperRGB, με νέα διάταξη υπο-εικονοστοιχείων OLED που στοχεύει σε βελτιωμένη ευκρίνεια και χαμηλότερη κατανάλωση.

Leica Leitzphone: Eπετειακή πρόταση με Leica UI και camera ring

Με αφορμή την 100ή επέτειο της Leica, το Leica Leitzphone powered by Xiaomi παρουσιάζεται ως κοινή ανάπτυξη που μεταφέρει τη σχεδιαστική κληρονομιά της Leica σε κινητή συσκευή. Διαθέτει σώμα από κράμα αλουμινίου με φινίρισμα ανοδιωμένου νικελίου, Leica-tuned διεπαφή κάμερας και το «Leica Camera Ring», ένα φυσικό καντράν με ραβδωτό φινίρισμα που παραπέμπει σε χειριστήριο ζουμ.

Παράλληλα, η λειτουργία «Leica Essential» αναδημιουργεί την ποιότητα εικόνας και το φωτογραφικό στυλ εμβληματικών μηχανών Leica, όπως οι Leica M9 και Leica M3 (με φιλμ MONOPAN 50).

Scooter, Watch, Power Bank, Tag

Δίπλα στα smartphones, η Xiaomi ανακοίνωσε νέο κύμα προϊόντων οικοσυστήματος που «κουμπώνουν» στην καθημερινότητα: Xiaomi Electric Scooter 6 Series, Xiaomi Watch 5, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, Xiaomi Tag και REDMI Buds 8 Pro.

Στη σειρά Scooter 6, η ναυαρχίδα Electric Scooter 6 Ultra ξεχωρίζει για μέγιστη ισχύ 1200W, Boost mode, αυτονομία έως 75 χλμ., δισκόφρενα εμπρός-πίσω, E-ABS/TCS, αντοχή IPX6 και συνδεσιμότητα μέσω Xiaomi Home, με υποστήριξη Apple Find My σε επιλεγμένα μοντέλα.

Η άνεση και η ευχρηστία για τον αναβάτη ενισχύονται από το εργονομικό καμπύλο τιμόνι, το διευρυμένο σκελετό, το γκάζι διπλής λειτουργίας με τον αντίχειρα και με περιστροφή, το φυσικό κουμπί ελέγχου τεσσάρων κατευθύνσεων και την έγχρωμη οθόνη TFT 3 ιντσών, όλα ενσωματωμένα σε ένα χαρακτηριστικό φινίρισμα Lightning Yellow.

Το Xiaomi Watch 5 έρχεται με Wear OS by Google (Wear OS 6), Google Wallet με NFC και ενσωμάτωση Google Gemini, με χειρονομίες που υποστηρίζονται από αισθητήρες EMG/IMU/PPG και λειτουργίες Xiaomi HyperConnect για έλεγχο μεταξύ συσκευών.

Μέσω 2 γενικών και 2 προσαρμοσμένων κινήσεων των χεριών, Pinch Twice και Rub Twice και Snap Fingers, Shake Wrist και Rotate Wrist, οι χρήστες μπορούν να απορρίψουν κλήσεις, να βάλουν το ξυπνητήρι στη σίγαση, να ξεκινήσουν προπονήσεις, να ελέγχουν εξ αποστάσεως την κάμερα για φωτογραφίες και εγγραφές ή να έχουν πρόσβαση σε συμβατές εφαρμογές Google, όπως Google Gemini, Google Wallet και YouTube Music, απολαμβάνοντας μια πιο ομαλή και hands-free εμπειρία σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ο απρόσκοπτος έλεγχος μεταξύ συσκευών επιτυγχάνεται περαιτέρω με το Xiaomi HyperConnect, όπως η απομακρυσμένη πρόσβαση στην κάμερα του τηλεφώνου για φωτογραφίες και εγγραφές, και η διαχείριση συνδεδεμένων συσκευών μέσω του Xiaomi Smart Hub.



Το UltraThin Magnetic Power Bank ποντάρει σε πολύ λεπτό σώμα 6 mm και βάρος 98 g, υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση μέσω ασύρματων και ενσύρματων μεθόδων και προσφέρει ταυτόχρονη ενσύρματη και ασύρματη έξοδο. Παρά τον ελάχιστο όγκο του, το Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W διαθέτει μπαταρία υψηλής πυκνότητας 5000mAh με 16% περιεκτικότητα σε πυρίτιο-άνθρακα, υποστηριζόμενη από προηγμένη θερμική διαχείριση και πολλά επίπεδα προστασίας για αξιόπιστη, σταθερή απόδοση.

Tο Xiaomi Tag εξοπλισμένο με έξυπνες δυνατότητες εντοπισμού, υποστηρίζει την απομακρυσμένη εύρεση αντικειμένων, τη λειτουργία απώλειας, τη συνεργατική εύρεση (collaborative finding) και την ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικότητας. Όταν είναι συνδεδεμένο με ένα smartphone και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του Bluetooth, προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εντοπίσουν εύκολα το Xiaomi Tag και να ενεργοποιήσουν έναν ήχο μέσω της εφαρμογής Apple Find My ή του Google Android Find Hub.



REDMI Buds 8 Pro

Στο νέο κύμα AIoT προϊόντων που παρουσίασε η Xiaomi στη Βαρκελώνη, τα REDMI Buds 8 Pro έρχονται να καλύψουν το κομμάτι του ήχου με έμφαση στην «γεμάτη» ακρόαση και στον πιο έξυπνο έλεγχο θορύβου στην καθημερινότητα.

Τα REDMI Buds 8 Pro υποστηρίζουν ενεργή ακύρωση θορύβου έως 55dB με εύρος ζώνης έως 5kHz, ενώ ένας προσαρμοστικός αλγόριθμος καταγράφει τον περιβαλλοντικό ήχο έως 32.000 φορές το δευτερόλεπτο για δυναμική προσαρμογή, με στόχο πιο σταθερή «ηρεμία» σε σύνθετα περιβάλλοντα. Για τις κλήσεις, το σύστημα AI μείωσης θορύβου με τριπλό μικρόφωνο περιορίζει τον θόρυβο γύρω από τον χρήστη, ενώ ο σχεδιασμός ανθεκτικός στον άνεμο υπόσχεται καθαρή λήψη φωνής ακόμη και σε συνθήκες έως 12 m/s.

Στο πρακτικό κομμάτι, η Xiaomi δίνει βάρος στην ευκολία της ημέρας: γρήγορη φόρτιση που προσφέρει έως 2 ώρες ακρόασης με 5 λεπτά φόρτισης, αυτονομία έως 8 ώρες με μία φόρτιση ή έως 33 ώρες με τη θήκη, αντιληπτικά χειριστήρια αφής, Bluetooth σύνδεση με δύο συσκευές και πιστοποίηση IP54 για αντοχή σε σκόνη και νερό.

Vision Gran Turismo: Tο hypercar concept και το μήνυμα για το EV μέλλον

Η Xiaomi κράτησε μία έκπληξη για το τέλος, παρουσιάζοντας το Xiaomi Vision Gran Turismo, ένα ηλεκτρικό hypercar concept για τη σειρά Gran Turismo, στο πλαίσιο συνεργασίας με το Gran Turismo 7 και την Polyphony Digital, θυγατρική της Sony Interactive Entertainment. Η καμπίνα του σε σχήμα σταγόνας είναι ενσωματωμένη σε ένα αμάξωμα σμιλεμένο με εγκοπές και αεραγωγούς, σχηματίζοντας αεροδυναμικά κανάλια σε όλο το όχημα. Το χαρακτηριστικό πίσω φανάρι σε σχήμα halo λειτουργεί τόσο ως οπτικό σύμβολο όσο και ως τεράστια έξοδος αέρα.

Μετά την επίδοση-ρεκόρ του Xiaomi SU7 Ultra στο Nürburgring και την ενσωμάτωσή του στο Gran Turismo 7, αυτή η τελευταία δημιουργία αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο της συνεργασίας.