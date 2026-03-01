Στην δημοσιότητα έδωσε σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ την επετειακή φανέλα που θα κυκλοφορήσει για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας.

Η μακρυμάνικη επετειακή φανέλα της ομάδας θα ξεκινήσει να πωλείται από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας, σήμερα στις 16:00 και από το πρωί της Δευτέρας (02/03) θα είναι διαθέσιμη και μέσω store.paokfc.gr στην τιμή των 100 ευρώ.

Το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει ο αριθμός 4, σχεδιασμένος με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

#PAOK100: The Jersey of the century ⚫️⚪️



Our colors, our stripes. From one generation to the next 🦅 pic.twitter.com/qhrzVsr8zM — PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026

«100 χρόνια ιστορίας. 100 χρόνια περηφάνιας. 100 χρόνια αντιθέσεων. Άσπρο και μαύρο. Η ριγέ φανέλα. Η φανέλα-σύμβολο της ασπρόμαυρης οικογένειας.

Η πρώτη από τις τρεις επετειακές φανελες που θα κυκλοφορήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής του Συλλόγου, είναι εμπνευσμένη από τις φαρδιές ρίγες της δεκαετίας του 70′. Με ύφασμα παραπέμπει στην υφή των υφασμάτων εκείνης της εποχής.

Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες που κάνουν την νέα φανέλα της ομάδας μοναδική. Πρώτη φορά μακρυμάνικη. Με χρυσά γράμματα και νούμερα. Με ένα μεγάλο υφαντό σήμα, κατασκευασμένο με παραδοσιακή τεχνική, τοποθετημένο στο κέντρο της φανέλας.

Το ξεχωριστό σήμα που είναι ραμμένο στο κάτω μέρος της φανέλας απεικονίζει το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων, τη μοναδική αρίθμηση κάθε τεμαχίου, καθώς και τον αριθμό 4, σχεδιασμένο με τα αρχικά γράμματα των επτά φίλων της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Στο εσωτερικό, στο κάτω μέρος της φανέλας, αναγράφεται το σύνθημα «Εμείς μαζί για μια ζωή» ΠΑΟΚ 1926–2026.

Θα κυκλοφορήσουν 2026 αριθμημένα κομμάτια και το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσουν 2026 κομμάτια με κοντό μανίκι, ενώ μέχρι το καλοκαίρι θα παρουσιαστούν δύο ακόμα φανέλες αφιερωμένες στον πρώτο αιώνα ζωής της ομάδας μας».