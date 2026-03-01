Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με τον ισραηλινό στρατό να δίνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από χτύπημα που, όπως υποστηρίζει, σημειώθηκε στην «καρδιά» της ιρανικής πρωτεύουσας. Τα πλάνα καταγράφουν ισχυρή έκρηξη στην Τεχεράνη, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν επιθέσεις και σε άλλους στρατιωτικούς στόχους εντός του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, το επίκεντρο της έκρηξης εντοπίζεται σε περιοχή όπου βρίσκονται το αρχηγείο της αστυνομίας της χώρας καθώς και οι εγκαταστάσεις της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

The Israeli military released aerial footage on Sunday showing the destruction of a command center of the Islamic Republic in Tehran. pic.twitter.com/ig4prz3OLA — Iran International English (@IranIntl_En) March 1, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ότι προχώρησε σε πλήγματα κατά στόχων στο κέντρο της Τεχεράνης. Η έκρηξη χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, με την πρωτεύουσα του Ιράν να συγκλονίζεται από το ωστικό κύμα, την ώρα που το Τελ Αβίβ δηλώνει ότι στοχεύει την «καρδιά» της πόλης.

Παράλληλα, σε νέο οπτικό υλικό καταγράφονται αεροπορικές επιδρομές εναντίον φορτηγού που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετέφερε βαλλιστικούς πυραύλους. Στόχος φέρονται επίσης να έγιναν ένα ιρανικό σύστημα αεράμυνας, εκτοξευτής βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Video released by the Israeli military on Sunday showed airstrikes on a truck carrying ballistic missiles, an Iranian air defense system, a ballistic missile launcher and an unmanned aerial vehicle, as the Israeli air force continued operating in Iranian airspace. pic.twitter.com/rHuMGlsk8q — Iran International English (@IranIntl_En) March 1, 2026

Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε ότι η ισραηλινή αεροπορία κατέρριψε δύο ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-5 και F-4 στο αεροδρόμιο της Ταμπρίζ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, την ώρα που φέρονται να ετοιμάζονταν για απογείωση.

Σε επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Όπως σημείωσε «η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις πληροφορίες των IDF, ξεκίνησε ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στην Τεχεράνη».