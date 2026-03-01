Η Χαποέλ Τελ Αβίβ αποφάσισε να φύγει από το Ισραήλ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και όπως ανακοίνωσε θα βρει «καταφύγιο» μέχρι νεοτέρας στην Αθήνα.

Η αποστολή της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη αναχώρησε για το Εϊλάτ και αύριο θα πετάξει για την Αθήνα. Σύντομα πάντως θα μετακομίσει στην Σόφια, καθώς εκεί είναι η έδρα της για τους αγώνες της Eurolegue.

Το εξ αναβολής παιχνίδι της Χάποελ με την Παρί, που θα γινόταν την προσεχή Τρίτη (3/03) αναβλήθηκε, ενώ την Πέμπτη (5/03) το ντέρμπι με τη Μακάμπι θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι.

Η ανακοίνωση της Χαποέλ αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,

Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χαποέλ!».