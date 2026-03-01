Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει «περίπου τα μισά» αποθέματα πυραύλων του Ιράν από χθες Σάββατο, 28/2 όταν ξεκίνησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.

«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.

«Το καθεστώς παρήγαγε πρόσφατα δεκάδες πυραύλους εδάφους-εδάφους τον μήνα και σκόπευε να αυξήσει την παραγωγή του κατά πολλές εκατοντάδες μηνιαίως», πρόσθεσε.