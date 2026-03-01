Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι «λίγοι θα θρηνήσουν» τον Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

«Το Ιράν και το καθεστώς του οποίου ηγούνταν για τόσο καιρό αποτελούν πηγή κακού, δολοφονώντας τους ίδιους του τους πολίτες και χρηματοδοτώντας και εξάγοντας την τρομοκρατία» σε πολλές χώρες «ανάμεσά τους και η Βρετανία», δήλωσε ο Χίλι μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Η ανησυχία πλέον είναι, φυσικά, ότι το καθεστώς θα απαντήσει (…) με τρόπο ολοένα και περισσότερο χωρίς διακρίσεις και ευρύ και οι άνθρωποι φοβούνται πραγματικά ότι δεν θα πρόκειται μόνο για στρατιωτικούς στόχους», συνέχισε.

Ο Χίλι, που μίλησε και στο BBC, επανέλαβε ότι οι βρετανικές δυνάμεις συμμετέχουν αποκλειστικά σε «αμυντικές» επιχειρήσεις με πολεμικά αεροσκάφη από το Κατάρ και τη βρετανική αεροπορική βάση στην Κύπρο.

Ωστόσο ο Βρετανός υπουργός αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Λονδίνο αρνήθηκε να προσφέρει στις ΗΠΑ πρόσβαση στις βρετανικές βάσεις προκειμένου να εξαπολύσουν τα πλήγματά τους εναντίον του Ιράν. Επίσης δεν θέλησε να αποφανθεί για τη νομιμότητα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Εναπόκειται στις ΗΠΑ να παρουσιάσουν τη νομική βάση αυτής της ενέργειας», περιορίστηκε να πει στο BBC.

«Η Βρετανία δεν διαδραμάτισε κανέναν ρόλο στα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, μοιραζόμαστε τον κοινό βασικό στόχο που είναι κοινός σε όλους τους συμμάχους στην περιοχή και στις ΗΠΑ: να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικά όπλα».