Μια ιδιαιτέρως αμήχανη στιγμή σημειώθηκε ενώ σε εξέλιξη ήταν το δελτίου ειδήσεων του Open και η παρουσιάστρια Εύα Αντωνοπούλου προσπάθησε να σώσει την κατάσταση.

Ειδικότερα, όταν η παρουσιάστρια απευθύνθηκε στον ανταποκριτή του καναλιού στη Μόσχα, Θανάση Αυγερινό και του ζήτησε σχολιάσει την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ο ίδιος φαίνεται πως δεν συνειδητοποίησε ότι το μικρόφωνό του ήταν ανοιχτό. Έτσι ακούστηκε να λέει «να γ@@@@@@ πες του».

Τον λόγο άμεσα πήρε η δημοσιογράφος Εύα Αντωνοπούλου και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων λέγοντας «είμαστε στον αέρα».

Το συγκεκριμένο απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων έκανε τον γύρο των social media, με τον δημοσιογράφο Άρη Πορτοσάλτε να το αναρτά στην πλατφόρμα X και να σχολιάζει: «Ένδοξη στιγμή για την ελληνική τηλεόραση! Όταν η ανάλυση δεν τυγχάνει εγκρίσεως…».