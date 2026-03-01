Νέα ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα, Κυριακή 1/3 Aegean αναφέροντας πως λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής προχωρά στην ακύρωση επιπλέον πτήσεων έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου 2026.

Ειδικότερα, η εταιρεία ακυρώνει πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι και επιπλέον του Ριάντ και της Τζέντα.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώνονται:

