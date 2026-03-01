Η κοινή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρή αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται πέρα από τα όρια της περιοχής. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, με νέες επιθέσεις, απώλειες ανώτατων αξιωματούχων, με αποκρύφωμα αυτή του Αλί Χαμενεϊ συγκρούσεις σε τρίτες χώρες και εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων.

Νέα κύματα επιθέσεων στην Τεχεράνη – Αναφορές για δεκάδες νεκρούς Ιρανούς αξιωματούχους

Στο Ιράν, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων σε στόχους στην Τεχεράνη το πρωί της Κυριακής. Εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν έδειχναν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη, ενώ το BBC Persian μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 30 ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα της προηγούμενης ημέρας, ενώ ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι η εκδίκηση είναι «νόμιμη».

Σύμφωνα με πηγή των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτική πηγή που μίλησαν στο αμερικανικό συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC, CBS News, συνολικά περίπου 40 Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν στα πλήγματα.

Μεταξύ των ανώτατων στελεχών του ιρανικού καθεστώτος που είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του Σαββάτου περιλαμβάνονται ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο γραφείο του, ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Μοχαμάντ Πακπούρ, ο σύμβουλος ασφαλείας Αλί Σαμχανί και ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ.

Πυραυλικά πλήγματα στο Ισραήλ – Ζημιές σε 40 κτίρια και δύο νεκροί

Στο Ισραήλ, αξιωματούχοι στο Τελ Αβίβ ανακοίνωσαν ότι 40 κτίρια υπέστησαν ζημιές από βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ ανέφερε ότι μετέφερε 20 άτομα σε νοσοκομεία. Σειρήνες ήχησαν σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν τους περισσότερους από τους πυραύλους.

Επιθέσεις στον Κόλπο – Κλείσιμο εναέριου χώρου

Το Ιράν επανέλαβε αεροπορικά πλήγματα σε Ντουμπάι, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ομάν, δηλώνοντας ότι στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Βρετανός που διαμένει στο Ντουμπάι δήλωσε στο BBC ότι ήταν «ένα τραυματικό 24ωρο. Ακούγαμε βόμβες να εκρήγνυνται και το σπίτι έτρεμε».

Ο εναέριος χώρος σε ολόκληρη την περιοχή έχει κλείσει ως απάντηση στα συνεχιζόμενα πλήγματα. Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί στρατιωτικές βάσεις, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν στόχευαν βρετανικές εγκαταστάσεις. Κυπριακοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν ότι πύραυλοι κατευθύνονταν προς το νησί.

Βίαιες συγκρούσεις στο Πακιστάν – Νεκροί έξω από το αμερικανικό προξενείο

Οι εξελίξεις στο Ιράν είχαν επιπτώσεις και στο Πακιστάν. Στην πόλη Καράτσι σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις έξω από το αμερικανικό προξενείο, όπου εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση αλληλεγγύης προς το Ιράν. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Επίθεση σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Ομάν – Τραυματίες μέλη πληρώματος

Πετρελαιοφόρο πλοίο επλήγη στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Το πλοίο, με την ονομασία Skylight και σημαία της Δημοκρατίας του Παλάου, δέχθηκε επίθεση περίπου πέντε μίλια (8 χιλιόμετρα) από το λιμάνι Χασάμπ στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Τέσσερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και συνολικά 20 άτομα, εκ των οποίων 15 Ινδοί και πέντε Ιρανοί πολίτες, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε το πλήγμα στο πλοίο.

Νωρίτερα, το Πρακτορείο Ειδήσεων του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ στοχοποιήθηκε από δύο drones. Ένα άτομο τραυματίστηκε όταν drone έπληξε κινητή μονάδα στέγασης εργαζομένων, ενώ τα συντρίμμια του δεύτερου drone έπεσαν κοντά σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας.

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων – Αναστολή δρομολογίων σε Ντουμπάι και Αμπού Ντάμπι

Αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να ακυρώνουν και να εκτρέπουν πτήσεις σε και από τη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα. Όλες οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι και το Ντουμπάι Αλ Μακτούμ έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις επιχειρήσεις από το Ντουμπάι τουλάχιστον έως τις 15:00 τοπική ώρα τη Δευτέρα, επικαλούμενη το κλείσιμο του εναέριου χώρου, ενώ η Etihad ανέστειλε πτήσεις από το Αμπού Ντάμπι έως τις 02:00 τη Δευτέρα για τον ίδιο λόγο. Τέσσερα μέλη προσωπικού στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι τραυματίστηκαν σε περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η British Airways ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν έως την Τετάρτη και προειδοποίησε για επιπτώσεις στα δρομολόγια προς Αμπού Ντάμπι, Αμμάν, Ντόχα και Ντουμπάι. Η Virgin Atlantic ακύρωσε επίσης πτήσεις μεταξύ Λονδίνου και Ντουμπάι, καθώς και Λονδίνου και Ριάντ την Κυριακή και τη Δευτέρα. Μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που τροποποίησαν τα προγράμματά τους μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συγκαταλέγονται επίσης οι Singapore Airlines και Air India.