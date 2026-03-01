«Ο πόλεμός σας δεν είναι με τους γείτονές σας», τόνισε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απευθυνόμενος στο Ιράν, εκτιμώντας ότι τα ιρανικά πλήγματα εναντίον χωρών του Κόλπου απομονώνουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η ιρανική επίθεση εναντίον χωρών του Κόλπου είναι λάθος υπολογισμός και απομονώνει το Ιράν σε μια κρίσιμη στιγμή», δήλωσε ο Άνουαρ Γκάργκας, σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων.

«Βρείτε τα λογικά σας (…) και συμπεριφερθείτε προς τους γείτονές σας με λογικό και υπεύθυνο τρόπο», πρόσθεσε, προειδοποιώντας την Τεχεράνη κατά μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

Στο μεταξύ, οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσαν ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά από συντρίμμια που έπεσαν μετά την κατάρριψη drone το οποίο αναχαιτίστηκε στο συγκρότημα των πύργων Ετιχάντ, στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ.