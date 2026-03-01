Ο 22χρονος γκαρντ με ελληνικές ρίζες Τζον Πουλακίδας συμφώνησε σε two-way συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να αγωνίζεται και με την πρώτη ομάδα και με τη θυγατρική της στη NBA G League.

Ο Πουλακίδας αγωνιζόταν στη θυγατρική των Κλίπερς στη G League, τους Οντάριο Κλίπερς και σε 35 συμμετοχές, είχε με μέσο όρο 27,3 λεπτά συμμετοχής, κατέγραψε 12,5 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ ανά αγώνα.

Απόφοιτος του Γέιλ ολοκλήρωσε την τελευταία του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα με 19,4 πόντους κατά μέσο όρο (40,8% στα τρίποντα), 3,3 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ σε 31,6 λεπτά συμμετοχής. Δεν επιλέχθηκε στο draft, ωστόσο έχει την ευκαιρία να παίξει στο NBA με την φανέλα των Μάβερικς.