Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής 1/3 στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου και λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική ώστε να σβήσει τη φωτιά ενώ για προληπτικούς λόγους πραγματοποιήθηκε μεταφορά ασθενών από τους επάνω ορόφους προς το ισόγειο.

Όπως επισημαίνει το messolonghinews.gr οι καπνοί επεκτάθηκαν και στον τρίτο όροφο όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.