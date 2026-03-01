Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από το χτύπημα στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσε στη δημοσιότητας η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ.

Σε αυτό φαίνεται η στιγμή του βομβαρδισμού και το πυκνό σύννεφο καπνού που έφερε η έκρηξη.

Δείτε το βίντεο

תיעוד מהדקות האחרונות: השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן pic.twitter.com/5kh5WcLKTf — Israeli Air Force (@IAFsite) March 1, 2026

Ποιος ήταν ο Αλί Χαμενεΐ

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κυβέρνησε το Ιράν για δεκαετίες, επηρεασμένος από παρανοϊκές τάσεις, απόλυτη εξουσία και την πίστη στη δική του θεϊκή μοίρα.

Ήταν ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας και ηγήθηκε με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους του Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφτηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο ως «ένα από τα πιο κακά άτομα στην ιστορία». Ο Τραμπ χαρακτήρισε την θανατηφόρα επίθεση στον Χαμενεΐ ως «τη μοναδική μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τη χώρα του», προκαλώντας τους Ιρανούς να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν τον θάνατο του 86χρονου νωρίς το πρωί της Κυριακής, χωρίς όμως να διευκρινίζουν τα αίτια.

Ο Χαμενεΐ ήταν μόλις 50 ετών όταν διορίστηκε διάδοχος του πρώτου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ο ρόλος που κληρονόμησε ήδη διέθετε τεράστια εξουσία, αλλά ο Χαμενεΐ τον ενίσχυσε περαιτέρω. Το Ιράν που διαμόρφωσε περιστρεφόταν εξ ολοκλήρου γύρω από τον ίδιο.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, το καθεστώς του αντιμετώπισε πολλές διαμαρτυρίες και ήταν ιδιαίτερα αντιδημοφιλές σε πολλούς Ιρανούς. Ωστόσο, το δίκτυο μυστικών πληροφοριοδοτών και φρουρών που δημιούργησε, υπό την εποπτεία της πιστής Ισλαμική Φρουρά της Επανάστασης, διατηρούσε τον έλεγχο. Οι περισσότεροι φοβόντουσαν να διαμαρτυρηθούν, βλέποντας τι συνέβαινε σε όσους εξέφραζαν ανοιχτά αντίθεση.

Το 2022, για παράδειγμα, ξέσπασαν διαδηλώσεις μετά το θάνατο της Μαχσά Αμινί υπό αστυνομική κράτηση, μιας νεαρής γυναίκας κατηγορούμενης για παραβίαση αυστηρών κωδίκων ενδυμασίας. Ο Χαμενεΐ και οι πιστές δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν βίαια. Περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αναταραχή, σύμφωνα με μία οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και σχεδόν 53.000 διαδηλωτές φέρεται να συνελήφθησαν.

Παρά τις διαδηλώσεις, ο Χαμενεΐ παρέμεινε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι οι «εχθροί» που νόμιζαν ότι μπορούν να «ξεριζώσουν το δέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ήταν «εντελώς λάθος». Καθοδηγούνταν από δογματική πεποίθηση ότι υπήρχε ένας δρόμος που έπρεπε να ακολουθηθεί, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Ο Χαμενεΐ γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μασχάντ, την πόλη με τον ιερότερο ναό του Ιράν. Από μικρός έλαβε θρησκευτική εκπαίδευση, την οποία συνδύασε με ενδιαφέρον για την πολιτική. Εντάχθηκε σε θρησκευτικό κίνημα αντίστασης που στόχευε στην ανατροπή της μοναρχίας, πολλά χρόνια πριν από την επανάσταση του 1979 που έφερε την Ισλαμική Δημοκρατία.

Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση και ήταν στενός και έμπιστος συνεργάτης του Χομεϊνί, αποκτώντας διαδοχικά σημαντικές θέσεις. Το 1981 επέζησε από απόπειρα δολοφονίας που του κόστισε τη χρήση του δεξιού χεριού. Αργότερα εκείνης της χρονιάς εκλέχτηκε πρόεδρος με 97% των ψήφων, μετά τη δολοφονία του προηγούμενου προέδρου.