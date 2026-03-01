Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Ιράν καθώς οι δυνάμεις του Ισραήλ το σφυροκοπούν. Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Στο μεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπολύει μεγάλο κύμα πληγμάτων εναντίον «της καρδιάς» της πρωτεύουσας του Ιράν, εξηγώντας ότι την προηγούμενη η Πολεμική Αεροπορία διεξήγαγε πλήγματα προκειμένου να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη.

Τουλάχιστον εννέα νεκροί σε διαδηλώσεις στο Πακιστάν για τον θάνατο του Χαμενεΐ

Σε τουλάχιστον εννέα ανέρχονται οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν σήμερα, Κυριακή 1/2 στο Καράτσι του Πακιστάν στη διάρκεια διαδήλωσης μπροστά από το προξενείο των ΗΠΑ κατά των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Πακιστάν είχε επισημάνει νωρίτερα ότι έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος που πέρασε τον εξωτερικό τοίχο του συγκροτήματος όπου βρίσκεται το αμερικανικό προξενείο στο Καράτσι, αφού έγινε γνωστό ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

Μεγάλες διαδηλώσεις ξέσπασαν και σε άλλες πόλεις του Πακιστάν.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο του ΟΗΕ στην πόλη Σκάρντου στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στη Λαχόρη εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικανικό προξενείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για βίαια επεισόδια.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι διαδηλωτές στο Ιράκ προσπάθησαν να εισβάλουν στο συγκρότημα όπου βρίσκεται η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

«Οι απόπειρές τους έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν» να σπάσουν τη γραμμή των δυνάμεων ασφαλείας, επεσήμανε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράκ στο AFP.

Εξάλλου χιλιάδες σιίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Σριναγκάρ, πρωτεύουσα του ινδικού Κασμίρ, για να θρηνήσουν τον θάνατο του Χαμενεΐ, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες περιοχές του ινδικού εδάφους όπου η πλειονότητα των κατοίκων είναι σιίτες.

Παράλληλα ο Όμαρ Αμπντουλά, πρωθυπουργός του κρατιδίου Τζαμού και Κασμίρ, δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για την κατάσταση στο Ιράν. Μέσω ανάρτησής του στο Χ ζήτησε από τους διαδηλωτές να παραμείνουν ήρεμοι και «να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένταση ή ταραχές».

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ και τον Κόλπο – Δύο drones έπληξαν το λιμάνι Ντουκμ του Ομάν

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε σήμερα αμερικανικές βάσεις στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν και σε χώρες του Κόλπου, σε απάντηση στα πλήγματα που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του ιρανικού εδάφους τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Πριν μερικά λεπτά οι πιλότοι των αεροπορικών δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βομβάρδισαν με επιτυχία αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου και στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ στη διάρκεια επιχειρήσεων πολλών φάσεων», ανακοίνωσε ο ιρανικός στρατός.

Στο μεταξύ το κρατικό πρακτορείο του Ομάν μετέδωσε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ επλήγη από δύο drones με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αλλοδαπός εργάτης.

Εξάλλου τα συντρίμμια από ένα άλλο drone έπεσαν κοντά σε μια περιοχή όπου υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή να σημειωθούν υλικές ζημιές, πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μουσκάτ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ομάν ζητεί από το προσωπικό της να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστούμε σε όλους τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ομάν να κάνουν το ίδιο μέχρι νεοτέρας», επεσήμανε η πρεσβεία σε ανάρτησή της στο Χ.