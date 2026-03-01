Με ανακοίνωσή της η Ασιατική Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (AFC) έκανε γνωστό πως αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες του Ασιατικού Κυπέλλου στη Μέση Ανατολή.

Τα παιχνίδια ήταν προγραμματισμένα για τις προσεχής ημέρες και αναβλήθηκαν λόγω των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ανακοίνωση της AFC αναφέρει:

«Λόγω της εξελισσόμενης κατάστασης στην Μέση Ανατολή, οι αγώνες στην Δυτική περιοχή, που αρχικά είχαν προγραμματισθεί για τις 2 και 3 Μαρτίου 2026, θα αναβληθούν τώρα».

Πάντως, οι αγώνες που είναι προγραμματισμένοι για τα άλλα μέρη της Ασίας θα διεξαχθούν κανονικά.