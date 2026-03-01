«Η νέα γκανγκστερική ιμπεριαλιστική επέμβαση των Αμερικανών και Ισραηλινών κατά του Ιράν πυροδοτεί, ανάβει παραπέρα τη φωτιά του πολέμου όχι μόνο σε όλη τη Μέση Ανατολή, αλλά ευρύτερα σε όλη την περιοχή, σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη συγκέντρωση ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

«Η ελληνική κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγικούς συμμάχους το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και έχει γεμίσει τη χώρα μας με αμερικανικές βάσεις θανάτου, έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Η χώρα μας, οι βάσεις των Αμερικανών, αλλά και ο ελληνικός λαός, γίνονται στόχοι αντιποίνων, από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα και τις άλλες αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. Να τις πάρουν και να ξεκουμπιστούν εδώ και τώρα» τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η Ελλάδα να βγει από αυτόν τον πόλεμο, να πάψει να προσφέρει συνδρομή σε εγκληματίες τύπου Νετανιάχου ή Τραμπ» είπε κλείνοντας.