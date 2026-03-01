Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας του Ιράν είναι μεταξύ των νεκρών που σκοτώθηκαν κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως μετέδωσαν σήμερα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο στρατηγός Γκολαμρεζά Ρεζαϊάν, επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών της αστυνομίας, σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα των χθεσινών εχθρικών επιθέσεων» επεσήμανε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, με άλλα ΜΜΕ να αναφέρονται στην ίδια πληροφορία.

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε μέλος του συμβουλίου ηγεσίας του Ιράν

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.