Ο Μάρκο Μπετζέκι που ξεκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμά του σε όλη τη διάρκεια και ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν.

Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον αναβάτη της Αprilia, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Ραούλ Φερνάντεθ. Εντός πεντάδας βρέθηκαν οι Χόρχε Μαρτίν και Άι Ογκούρα.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Μπραντ Μπίντερ, Φράνκο Μορμπιντέλι, Πέκο Μπανάια και Λούκα Μαρίνι. Ο Μαρκ Μάρκεθ εγκατέλειψε, λόγω προβλήματος στα ελαστικά.