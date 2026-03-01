Ο Μάρκο Μπετζέκι που ξεκίνησε από την pole position, διατήρησε το προβάδισμά του σε όλη τη διάρκεια και ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Ταϊλάνδης, ο οποίος ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν.
Ο Πέδρο Ακόστα τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον αναβάτη της Αprilia, ενώ την τρίτη θέση πήρε ο Ραούλ Φερνάντεθ. Εντός πεντάδας βρέθηκαν οι Χόρχε Μαρτίν και Άι Ογκούρα.
Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Μπραντ Μπίντερ, Φράνκο Μορμπιντέλι, Πέκο Μπανάια και Λούκα Μαρίνι. Ο Μαρκ Μάρκεθ εγκατέλειψε, λόγω προβλήματος στα ελαστικά.
Marco Bezzecchi bounces back to win ahead of @37_pedroacosta and @25RaulFernandez 🙌#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/cPICQKjo33— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 1, 2026