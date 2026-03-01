Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς η σύγκρουση που πυροδοτήθηκε μετά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν φαίνεται να λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις, με τα κράτη του Περσικού Κόλπου να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι τελευταίες στρατιωτικές κινήσεις της Τεχεράνης προκαλούν έντονη ανησυχία για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Από το Σάββατο, το Ιράν προχωρά σε επιθέσεις εναντίον των περισσότερων μοναρχιών του Κόλπου, ως απάντηση στα πλήγματα που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δέχθηκε από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επιθέσεις είχαν ήδη τραγικό απολογισμό, καθώς τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ενδεχόμενο αντίδρασης της ιρανικής πλευράς είχε προαναγγελθεί. Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν επανειλημμένως τις προηγούμενες εβδομάδες προειδοποιήσει ότι, εφόσον το Ιράν δεχθεί αμερικανική επίθεση, θα στοχοποιήσει αμερικανικά συμφέροντα που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου οι οποίες διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Το πρωί της Κυριακής, δημοσιογράφοι του AFP κατέγραψαν νέες εκρήξεις σε τρεις πρωτεύουσες της περιοχής: στη Ντόχα του Κατάρ, στο Ντουμπάι των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε το Ομάν, το οποίο δεν βρέθηκε στο στόχαστρο.

Υπενθυμίζεται ότι το Ομάν είχε διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οι οποίες είχαν επανεκκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου. Η στάση αυτή φαίνεται να συνέβαλε στο να εξαιρεθεί από τα ιρανικά πλήγματα.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι η διαφορετική μεταχείριση των χωρών του Περσικού Κόλπου από την Τεχεράνη συνδέεται με τις γεωπολιτικές τους επιλογές. Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν στενές σχέσεις ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμετέχουν σε περιφερειακές συμμαχίες που το Ιράν εκλαμβάνει ως εχθρικές. Αντίθετα, το Ομάν ακολουθεί διαχρονικά πιο ουδέτερη και διαμεσολαβητική εξωτερική πολιτική, διατηρώντας ανοικτούς διπλωματικούς διαύλους και οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη, στοιχείο που, τουλάχιστον προς το παρόν, το έχει θέσει εκτός της κλιμάκωσης.