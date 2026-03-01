Η απόφαση της Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης ελήφθη υπό το βάρος αυστηρών προειδοποιήσεων και δυνητικά δραματικών συνεπειών. Πριν ακόμη δοθεί το «πράσινο φως» για την αμερικανική επιχείρηση που, όπως προέκυψε εκ των υστέρων, είχε ως τελικό στόχο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε λάβει λεπτομερείς ενημερώσεις για το εύρος των κινδύνων. Οι αναλύσεις της ομάδας εθνικής ασφάλειας έκαναν λόγο τόσο για πιθανές βαριές απώλειες σε αμερικανικό προσωπικό όσο και για τη δυνατότητα ριζικής αναδιάταξης των γεωπολιτικών ισορροπιών στη Μέση Ανατολή υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων. Η στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Epic Fury», σύμφωνα με το Πεντάγωνο, σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας και αβέβαιης περιόδου έντασης στην περιοχή.

Πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, μέσω Αμερικανού αξιωματούχου που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέρουν ότι οι παρουσιάσεις προς τον Τραμπ περιέγραφαν την επιχείρηση ως σενάριο «υψηλού ρίσκου – μεγάλης απόδοσης». Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε δημοσίως τη σοβαρότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας κατά την έναρξη των στρατιωτικών ενεργειών χθες το πρωί ότι «οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Τραμπ υπογράμμισε: «Δεν το κάνουμε για το τώρα, το κάνουμε για το μέλλον, και είναι μια ευγενής αποστολή», ενώ συμπλήρωσε ότι «εδώ και 47 χρόνια το ιρανικό καθεστώς φωνάζει θάνατος στην Αμερική και διεξάγει αδιάκοπη εκστρατεία αιματοχυσίας και μαζικών δολοφονιών. Δεν θα το ανεχθούμε άλλο».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναλυτικές ενημερώσεις προήλθαν από κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, καθώς και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Οι εκτιμήσεις τους, που τελικά επιβεβαιώθηκαν, προειδοποιούσαν για ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων, καθώς και για κινητοποίηση φιλοϊρανικών οργανώσεων σε Ιράκ και Συρία.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί και για τον κίνδυνο εκτεταμένων πυραυλικών επιθέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τα όρια των αντιαεροπορικών συστημάτων. Παράλληλα, είχαν επισημανθεί οι περιορισμοί των μέσων αεράμυνας που αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς στην ευρύτερη περιοχή, ενόψει πιθανής κλιμάκωσης.