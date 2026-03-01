Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, με την οποία θα ανοίξει ο κύκλος των νέων θετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών φέτος και το 2027.

Εντός του Μαρτίου η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αφού ολοκληρωθεί ο διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους με βάση τις προτάσεις τους για το ύψος των αυξήσεων. Η νέα αύξηση του κατώτατου θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχιακά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές και ευάλωτους.

Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας το 2027.

Οι αυξήσεις για τον κατώτατο που προτείνουν οι κοινωνικοί φορείς είναι οι εξής:

Η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει να αυξηθεί έως 4%, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθωρισμού και της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση αυτή είναι συμβατή με την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Το ΙΟΒΕ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 2,5% έως 3,5%. Η πρόταση του ΚΕΠΕ προβλέπει αύξηση από 3,5% έως 5%. Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%.

Ο ΣΕΒ προτείνει η αύξηση να κυμανθεί από 3% έως 3,5% και να συνδυαστεί με μείωση των εισφορών και επιδότηση της ενέργειας.

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει αυξήσεις από 3,5% έως 4%.

Η ΕΣΕΕ εισηγείται αύξηση 3,6%.

Η ΓΣΕΕ ζητά ο κατώτατος μισθός να αυξηθεί στα 1.052 ευρώ.

Η νέα αύξηση του κατώτατου θα έχει θετική επίδραση στον μέσο μισθό, για τον οποίο ο στόχος της κυβέρνησης για 1.500 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας έχει ήδη επιτευχθεί από φέτος, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις αυτήν την εβδομάδα η Ν. Κεραμέως. Στο μεταξύ, ισχυρές προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις μισθών από φέτος σε όλο το εύρος της οικονομίας δημιουργεί ο νέος νόμος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Στον νόμο προβλέπονται: