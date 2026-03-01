Ο κορυφαίος σιϊτικός θρησκευτικός ηγέτης Μεγάλος Αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί κήρυξε «τζιχάντ» (ιερό αγώνα) κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σε αντίδραση στην πρόσφατη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr News Agency.

Στην ανακοίνωσή του, ο Μακαρέμ Σιραζί, ένας από τους πιο σεβαστούς σιϊτικούς θρησκευτικούς λόγιους της χώρας, χαρακτήρισε τις επιθέσεις ενάντια στο Ιράν και τους συμμάχους του ως επιθέσεις κατά της ίδιας της ισλαμικής κοινότητας και κάλεσε πιστούς να ενωθούν στον αγώνα κατά του «αμερικανικού ιμπεριαλισμού και του ισραηλινού καθεστώτος».

Η κίνηση αυτή σημειώνεται εν μέσω εξαιρετικά τεταμένου πολιτικού και στρατιωτικού κλίματος στη Μέση Ανατολή, μετά από σειρά αμοιβαίων επιθέσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων ανάμεσα σε δυνάμεις των ΗΠΑ, του Ισραήλ και ιρανικών στρατιωτικών σχηματισμών.

Το κρατικό πρακτορείο σημειώνει επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης, κύριος στρατιωτικός βραχίονας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έχουν δεσμευτεί για «σκληρή και αποφασιστική τιμωρία» των υπευθύνων για την δολοφονία του Χαμενεΐ, ενώ παράλληλα έχουν εκτελέσει σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων που αποδίδονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ.

Πηγές της περιοχής αναφέρουν επίσης ότι η απόφαση του Μακαρέμ Σιραζί λαμβάνει χώρα σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη φάση, με τον θάνατο του Χαμενεΐ να έχει προκαλέσει πολιτική αστάθεια και ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη περιοχή.

Η χρήση του όρου «τζιχάντ» σε επίσημη δήλωση από τόσο υψηλό θρησκευτικό αξιωματούχο προκαλεί ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτικές εντάσεις και αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές ρητορικές κλιμακώσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έως σήμερα.