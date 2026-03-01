Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, με το υπουργείο Εξωτερικών να υπενθυμίζει τα διαθέσιμα σημεία άμεσης επικοινωνίας για τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ιράν και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σε περίπτωση ανάγκης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές της Ελλάδας, αξιοποιώντας τα επίσημα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών στην περιοχή.