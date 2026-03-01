Ο Πανιώνιος ήταν ο μεγάλος νικητής στον «εμφύλιο» με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Β’ προκριματικής φάσης του Conference Cup Γυναικών στο πόλο.

Η ομάδα της Νέας Σμυρνης νίκησε με 11-7 και εξασφάλισε την δεύτερη θέση στον δεύτερο όμιλο και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Κορυφαίες παίκτριες για τον Πανιώνιο ήταν οι Δήμητρα Παπαναστασίου και Μαργαρίτα Μπιτσάκου με τρία τέρματα η κάθε μια, ενώ από τον ΠΑΟΚ, τέσσερις φορές σκόραρε η Μελίνα Καριπίδου.

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 1-3, 3-3, 2-3