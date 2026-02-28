Παγκόσμιο συναγερμό σήμανε η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Η αιτιολόγησή της θα αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς ο πλανήτης παρακολουθεί έντρομος τις εξελίξεις.

Πώς, όμως, φτάσαμε ως εδώ; Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε για πρώτη φορά να βομβαρδίσει το Ιράν τον περασμένο μήνα, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν βίαια τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους. Από τότε, όμως, το ενδιαφέρον του έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν και δεν έχει εξηγήσει πλήρως γιατί το ζήτημα αυτό έχει καταστεί επείγον και απαιτεί τη χρήση στρατιωτικής δράσης, γράφει σε ανάλυσή του για το βρετανικό BBC ο Hugo Bachega, ανταποκριτής για θέματα Μέσης Ανατολής στην Ιερουσαλήμ.

Εδώ και δεκαετίες, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατηγορούν το Ιράν ότι προσπαθεί να αναπτύξει κρυφά πυρηνικά όπλα. Το Ιράν έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι επιδιώκει την κατασκευή βόμβας και ισχυρίζεται ότι το πρόγραμμά του έχει αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, αν και η χώρα είναι το μόνο κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα που έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδο κοντά σε αυτό που απαιτείται για την κατασκευή όπλων.

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι η δραστηριότητα εμπλουτισμού σταμάτησε μετά την επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ πέρυσι, αν και δεν έχει επιτρέψει στους επιθεωρητές της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να έχουν πρόσβαση στις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι εγκαταστάσεις «καταστράφηκαν ολοσχερώς» από τις επιθέσεις.

Αυτό το μήνα πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένονταν περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ο οποίος μεσολάβησε, συναντήθηκε χθες με Αμερικανούς αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον, μια μέρα μετά τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, σε μια προσπάθεια που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια απελπισμένη τελευταία προσπάθεια για την αποτροπή μιας επίθεσης.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αλμπουσαΐντι δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν «εφικτή» και ότι είχε σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες, ζητώντας περισσότερο χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Συζητώντας δημοσίως για πρώτη φορά τις λεπτομέρειες της πρότασης του Ιράν, ανέφερε την προσφορά του Ιράν να μην ξανακάνει ποτέ αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, τη δέσμευση για μη αναστρέψιμη μείωση των υφιστάμενων αποθεμάτων και την επαλήθευση από τον ΔΟΑΕ.

Ο Αλμπουσαΐντι χαρακτήρισε τις προτάσεις καλύτερες από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που υπογράφηκε με το Ιράν υπό την κυβέρνηση Ομπάμα το 2015, το Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA). Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία κατά την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο, το 2018.

Πριν από τις συνομιλίες, το Ιράν είχε ήδη απορρίψει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να συζητήσει τους περιορισμούς του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του, καθώς και να τερματίσει την υποστήριξή του προς τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, λέγοντας ότι αυτές οι απαιτήσεις παραβίαζαν την κυριαρχία του. Ο Αλμπουσαΐντι είπε ότι το Ιράν ήταν «ανοιχτό να συζητήσει τα πάντα» και ότι τα μη πυρηνικά ζητήματα θα μπορούσαν να συζητηθούν ξεχωριστά με τους γείτονες του Ιράν.