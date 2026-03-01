Δεν έχουν τέλος οι αναφορές για απώλειες στελεχών του καθεστώτος των μουλάδων του Ιράν μετά την επιδρομή ΗΠΑ-Ισραήλ καθώς σύμφωνα με αναφορές, «ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ σκοτώθηκε μαζί με τους σωματοφύλακες του στις επιθέσεις στην Τεχεράνη».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ, ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να σκοτώθηκε στο σπίτι του. Και τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν την «εξόντωση» του Αχμαντινετζάντ, περιγράφοντάς την ως μέρος μιας συνεχιζόμενης εκστρατείας που στοχεύει ανώτερα ιρανικά στελέχη.

🚨 CONFIRMED:



Mahmoud Ahmadinejad, former president of Iran, is dead.



Good riddance. pic.twitter.com/crlSeVYagq — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) March 1, 2026

Οι πληροφορίες μεταδίδονται από διεθνή και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, ενώ αναμένεται διευκρίνιση από επίσημες πηγές, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή εν μέσω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή.