Τις δραματικές ώρες που περνάει στο Ντουμπάι από χθες το μεσημέρι περιγράφει στο Newsbeast η Μαρία Ελευθερόγλου, μόνιμη κάτοικος του εμιράτου τα τελευταία 6 χρόνια, μεταφέροντας το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί στην περιοχή. Όπως δηλώνει, «από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, ζούμε κι εμείς εδώ έναν πραγματικό εφιάλτη. Όλη τη νύχτα δεν έχουμε κλείσει μάτι, καθώς δεν σταματούν να ακούγονται δυνατοί θόρυβοι, προφανώς από τις αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones».

Η ίδια ζει με την οικογένεια και τα παιδιά της σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το πολιτικό αεροδρόμιο στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας Ασιατικής καταγωγής κι άλλοι επτά τραυματίστηκαν. «Οι οδηγίες που έχουμε λάβει από τις αρχές είναι σαφείς: να αποφεύγουμε να στεκόμαστε κοντά στα παράθυρα, καθώς ενδεχόμενη έκρηξη σε μικρή απόσταση μπορεί να προκαλέσει θραύση των υαλοπινάκων και σοβαρούς τραυματισμούς», επισημαίνει.

Σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση των υπόλοιπων Ελλήνων που διαμένουν στο εμιράτο, η κ. Ελευθερόγλου αναφέρει πως έχουν συστήσει ομάδα επικοινωνίας στην πλατφόρμα του WhatsApp, μέσω της οποίας ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες και επιβεβαιώνουν ότι όλοι είναι ασφαλείς. Οι Έλληνες της περιοχής είναι διασκορπισμένοι σε διαφορετικές συνοικίες του Ντουμπάι και η ψηφιακή επικοινωνία αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικότερο εργαλείο άμεσης ενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης. Παράλληλα, οι συστάσεις των τοπικών αρχών, είναι να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους και να αποφεύγουν οποιαδήποτε άσκοπη μετακίνηση.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους κατοίκους για την εξέλιξη της κατάστασης, παραθέτοντας συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο, από την έναρξη της ιρανικής επίθεσης η αεράμυνα έχει καταρρίψει 165 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, καθώς και 541 drones. Από τους 165 πυραύλους, οι 152 αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στον αέρα, ενώ οι 13 κατέπεσαν στη θάλασσα. Σε ό,τι αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 506 εξουδετερώθηκαν επίσης εν πτήσει.

Ωστόσο, από τα 35 drones που δεν καταστράφηκαν εγκαίρως προκλήθηκαν υλικές ζημιές και καταγράφηκαν τρεις θάνατοι – ένας Πακιστανός, ένας Νεπαλέζος και ένας Μπαγκλαντεσιανός. Οι ελαφρά τραυματίες προέρχονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, τις Φιλιππίνες, το Πακιστάν, το Ιράν, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, τη Σρι Λάνκα, το Αζερμπαϊτζάν, την Υεμένη, την Ουγκάντα, την Αρμενία, τον Λίβανο και το Αφγανιστάν. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε Ευρωπαίο υπήκοο και, κατ’ επέκταση, σε Έλληνα τραυματία.

Στην ίδια ανακοίνωση, η οποία έχει εκδοθεί στα αγγλικά και στα αραβικά, τονίζεται ότι το Υπουργείο Άμυνας παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών συνιστά αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Την ίδια ώρα, οι Έλληνες που διαμένουν στο Ντουμπάι παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις μέσω των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών που μεταδίδουν το πρόγραμμά τους διαδικτυακά, αλλά και μέσα από ενημερωτικές ιστοσελίδες, προσπαθώντας να αποκτήσουν μια σαφή εικόνα για τη γενικότερη γεωπολιτική διάσταση της κρίσης. «Είναι σαν να βλέπουμε ταινία τρόμου», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Ελευθερόγλου. «Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι, ζώντας σε αυτή την πόλη που θεωρείται πρότυπο ασφάλειας και σταθερότητας, θα βιώναμε αεροπορική επίθεση. Είναι τρομακτικό. Μακάρι να τελειώσει σύντομα όλο αυτό. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στο Ντουμπάι; Φαντάζει απίστευτο».

Τέλος, καταγγέλλει πως αρκετοί συμπατριώτες μας προσπαθούν να επικοινωνήσουν από το πρωί με τα τηλέφωνα της ελληνικής πρεσβείας που τους έχουν δώσει, αλλά δεν απαντά κανείς! «Το γράφουμε συνεχώς στα μηνύματα στο WhatsApp, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Κάποιοι από εμάς καλέσαμε στο τηλέφωνο την αμερικανική πρεσβεία και μας απάντησαν αμέσως. Τι να πω;».