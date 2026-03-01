Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο με περισσότερους από 20.000 οπαδούς της να έχουν κατακλύσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο και ο Μάριος Ηλιόπουλος έστειλε το μήνυμά του πριν την έναρξη του ματς.

Οι Ενωσίτες έγραψαν ιστορία αγοράζοντας όλα τα εισιτήρια που κυκλοφόρησαν για τον αγώνα στον Βόλο, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να έχει ταξιδέψει, όπως κάνει πάντα σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, στη θεσσαλική πόλη για να είναι δίπλα στην ομάδα.

Ο Ηλιόπουλος γνώρισε την αποθέωση στην παραλία της πόλης νωρίς την Κυριακή (1/3) και στη συνέχεια πήγε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου έστειλε και μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας του, το οποίο μεταδόθηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου.

«Καλησπέρα σε όλους τους φιλάθλους μας. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η κατάλληλη. Δεν θα πέσει ούτε… χαρτάκι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα δώσουμε δικαίωμα σε κανέναν προβοκάτορα. Forza AEK!», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου.