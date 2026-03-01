Εκδήλωση τιμής και μνήμης της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανατολικής Αθήνας για τους 200 εκτελεσθέντες της Πρωτομαγιάς του 1944 πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, παρουσία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου.

Μια συμβολική «επιστροφή» των 200 αγωνιστών

Η φετινή εκδήλωση ξεχώρισε για έναν ιδιαίτερα συγκινητικό συμβολισμό που επιχείρησε να δώσει «μορφή στην απουσία». Αντί για την παραδοσιακή αποκλειστική χρήση στεφάνων, τοποθετήθηκαν μπροστά στον «Τοίχο» δεκάδες ζευγάρια παλιά ανδρικά παπούτσια, δερμάτινα και πάνινα, τα οποία έφεραν μαζί τους οι παρευρεθέντες.

Μέσα σε κάθε ζευγάρι τοποθετήθηκε ένα κόκκινο γαρίφαλο, αντιπροσωπεύοντας τους ανθρώπους που στάθηκαν εκεί όρθιοι και τα βήματα που σταμάτησαν απότομα από τις ριπές των πολυβόλων. Η εικόνα αυτή, με τα παπούτσια να «γεμίζουν» τον χώρο, λειτούργησε ως υπενθύμιση ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή και παρούσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά το πέρας της εκδήλωσης, τα παπούτσια που βρίσκονται σε καλή κατάσταση θα προσφερθούν σε δομές αλληλεγγύης.

Σωκράτης Φάμελλος: «Η ιστορία της χώρας γράφτηκε με αγώνες»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, απέτισε φόρο τιμής στο μνημείο και κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του τόνισε τη σημασία της ιστορικής παρακαταθήκης των αγωνιστών.

«Στεκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ, με σεβασμό και με συγκίνηση, στον ιερό τόπο της Καισαριανής, στον τόπο εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών και αγωνιστών της Αντίστασης», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως στόχος είναι «να υπενθυμίσουμε ότι η ιστορία της χώρας μας γράφτηκε με αγώνες, γράφτηκε με αντίσταση, γράφτηκε με ιδανικά, γράφτηκε με προσφορά αλλά και κόστος ζωής».

Ο κ. Φάμελλος, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις πρόσφατες φωτογραφίες-ντοκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα, χαρακτηρίζοντάς τες ως κληρονομιά όλου του ελληνικού λαού, ενώ υπογράμμισε τον πατριωτισμό της Αριστεράς:

«Είμαστε περήφανοι γι’ αυτή τη σπουδαία παρακαταθήκη, την πολύτιμη παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν οι αγωνιστές της Αριστεράς. Τις αξίες και τα ιδανικά της Αριστεράς που δοκιμάστηκαν στις πιο δύσκολες συνθήκες. Τα υψηλά ιδανικά της ειρήνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης».

«Θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία, να μην επιτρέψουμε στον φασισμό να σηκώσει ξανά κεφάλι»

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «σήμερα, σε μια εποχή που η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι στην Ευρώπη, σήμερα που βλέπουμε στη γειτονιά μας έναν ακόμα πόλεμο να θέτει νέα ζητήματα ασφάλειας και ζωής, σήμερα που ο αναθεωρητισμός επιχειρεί να εξισώσει θύτες και θύματα, που η ιστορική μνήμη σχετικοποιείται, η ευθύνη μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ακόμα μεγαλύτερη».

Και όπως τότε, προσέθεσε, «η δύναμη ήταν στην ενότητα του αγωνιζόμενου λαού, έτσι και σήμερα η απάντηση βρίσκεται στην κοινωνική ενότητα και τη συλλογική και πολιτική δράση. Στον κοινό αγώνα για ειρήνη, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα, για ευημερία χωρίς αποκλεισμούς, για μια αξιοπρεπή ζωή. Οι 200 της Καισαριανής μάς δείχνουν και σήμερα τον δρόμο. Και από αυτόν τον ηρωικό τόπο μαρτυρίου οφείλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα και να το μεταδώσουμε στα παιδιά μας, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Χρέος μας είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα με αλληλεγγύη, με συλλογική οργανωμένη δράση. Να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη. Να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία. Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στον φασισμό να σηκώσει κεφάλι».

Το οδοιπορικό της μνήμης

Η εκδήλωση περιελάμβανε προσκλητήριο των πεσόντων, ομιλία από την ιστορικό Βασιλική Λάζου και απαγγελία ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. Ο κ. Φάμελλος συνέδεσε την Καισαριανή με το «Μπλοκ 15» στο Χαϊδάρι, τονίζοντας ότι αποτελούν έναν ενιαίο τόπο μνήμης. Ζήτησε μάλιστα την ολοκλήρωση της ανάπλασης του Σκοπευτηρίου, σημειώνοντας ότι «η μνήμη δεν μπορεί να αφήνεται στη φθορά» και ότι αποτελεί χρέος της Πολιτείας η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την ακρόαση του τραγουδιού «Επέσατε θύματα».