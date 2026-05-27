Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε χρήσιμες συμβουλές στους νέους για να γίνουν πλούσιοι με ένα βίντεο στο Instagram.

Ο Greek Freak αποκάλύψε ότι ήταν 20 ετών όταν έγινε εκατομμυριούχος και μάλιστα σε μια χρονιά έβγαλε 120 εκατομμύρια δολάρια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξήγησε πως όλη του τη ζωή δεν είχε χρήματα και ξεκίνησε από το μηδέν πουλώντας πράγματα στον δρόμο.

Η πρώτη συμβουλή που έδωσε ήταν: «Πρέπει ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου». Στη συνέχεια εξήγησε τον λόγο που διάσημοι αθλητές δεν έχουν πια χρήματα μετά το τέλος της καριέρας τους, σημειώνοντας: «Tο 60% των αθλητών έξι χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και στα ακριβά αυτοκίνητα. Το να είσαι πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις, δεν το έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις».

Έπειτα αποκάλυψε ότι θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος. «Τα χρήματά σου διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να αποκαλύψει τι λέει στον εαυτό του όταν είναι μέσα στο γήπεδο: «Δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω, είμαι ένας σκληρός καρ…ς».

Τέλος θυμήθηκε μια συζήτηση που είχε με τον Κόμπι Μπράιαντ, σημειώνοντας: «Του είπα “δώσε μου μια πρόκληση” και μου απάντησε “Γιάννη γίνε MVP”. Τότε εγώ κουβαλούσα ένα μπουκάλι νερό και στο καπάκι έγραφα “MVP” και το κοίταζα κάθε μέρα. Και την επόμενη χρονιά έγινα MVP και μετά κέρδισα ξανά τον ίδιο τίτλο. Μίλα για τα πράγματα που θες και το μυαλό σου θα τα ακούσει και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου».