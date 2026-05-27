Η ελληνική αγορά ακινήτων αλλάζει σταδιακά γεωγραφία. Μετά από χρόνια κατά τα οποία το επενδυτικό ενδιαφέρον συγκεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια προάστια και σε ορισμένες τουριστικές περιοχές υψηλής προβολής, η εικόνα αρχίζει πλέον να διαφοροποιείται αισθητά. Οι αυξήσεις των τιμών, οι αλλαγές στη Golden Visa και η αναζήτηση νέων υπεραξιών οδηγούν όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές προς δευτερογενείς αγορές και περιοχές που μέχρι πριν λίγα χρόνια βρίσκονταν εκτός επενδυτικού «ραντάρ».

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η μετατόπιση αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό real estate. Η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό προορισμό, ωστόσο το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο σε περιοχές όπως το Κολωνάκι, το Κουκάκι ή η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αντίθετα, επενδυτές στρέφονται πλέον σε γειτονιές και αστικές ζώνες όπου οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες, αλλά οι προοπτικές ανόδου θεωρούνται ισχυρές.

Στο επίκεντρο της νέας τάσης βρίσκονται ο Πειραιάς, τα δυτικά προάστια της Αθήνας, περιοχές γύρω από νέους σταθμούς μετρό, αλλά και παλαιές βιομηχανικές ζώνες που αποκτούν νέο επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω αναπλάσεων και αλλαγών χρήσης ακινήτων.

Η αλλαγή αυτή συνδέεται άμεσα με την εκτόξευση των τιμών σε πολλές περιοχές του κέντρου τα προηγούμενα χρόνια. Η έντονη ζήτηση από ξένους επενδυτές, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και η Golden Visa οδήγησαν σε μεγάλη άνοδο των αξιών, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να φτάσουν πλέον σε επίπεδα που θεωρούνται απαγορευτικά ακόμη και για επενδυτές με σημαντική ρευστότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 7,8% το 2025, ενώ σε ορισμένες μεγάλες πόλεις η άνοδος ξεπέρασε το 10%. Την ίδια ώρα, η Αθήνα εμφανίζει πιο ήπιους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αρκετοί αναλυτές συνδέουν με την σταδιακή εξομάλυνση της αγοράς και την αναζήτηση νέων σημείων επενδυτικής ευκαιρίας.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις παίζουν και οι αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa. Η αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης στις 800.000 ευρώ για περιοχές υψηλής ζήτησης άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα της αγοράς. Το προηγούμενο μοντέλο, όπου χιλιάδες επενδυτές αγόραζαν μικρά ή μεσαία ακίνητα κυρίως για την εξασφάλιση άδειας παραμονής, περιορίζεται αισθητά.

Στη θέση του εμφανίζεται ένα διαφορετικό προφίλ αγοραστή. Πρόκειται κυρίως για επενδυτές μεγαλύτερης ηλικίας, με πιο μακροπρόθεσμη λογική, οι οποίοι αναζητούν είτε δεύτερη κατοικία είτε σταθερές αποδόσεις σε περιοχές που εμφανίζουν προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, το ενδιαφέρον μεταφέρεται σταδιακά σε περιοχές όπου οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις μελλονικής υπεραξίας. Ο Πειραιάς θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς η ανάπτυξη του λιμανιού, η επέκταση του μετρό και η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα ενισχύουν σημαντικά τη δυναμική της περιοχής.

Αυξημένο ενδιαφέρον εμφανίζουν επίσης περιοχές των δυτικών προαστίων, όπως το Περιστέρι, το Αιγάλεω και το Ίλιον, όπου αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ακίνητα σε πιο προσιτές τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, νέες επενδυτικές ευκαιρίες δημιουργούνται μέσα από τη μετατροπή παλαιών επαγγελματικών και βιομηχανικών ακινήτων σε κατοικίες ή μικρά οικιστικά projects. Η συγκεκριμένη τάση εμφανίζεται ολοένα και πιο έντονα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα είχαν καθαρά επαγγελματικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα.

Η μεταφορά του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων χάνει τη δυναμική της. Αντίθετα, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η σημερινή φάση αποτυπώνει μια αγορά που ωριμάζει και αποκτά μεγαλύτερο βάθος. Οι επενδυτές πλέον δεν αναζητούν μόνο γρήγορες αποδόσεις, αλλά εξετάζουν περισσότερο τις υποδομές, την ποιότητα ζωής, τις μελλοντικές αναπλάσεις και τη μακροπρόθεσμη προοπτική κάθε περιοχής.

Ωστόσο, η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί και νέες πιέσεις. Καθώς το ενδιαφέρον μεταφέρεται σε πιο προσιτές περιοχές, οι τιμές αρχίζουν να αυξάνονται και εκεί, επηρεάζοντας σταδιακά και τα τοπικά νοικοκυριά. Το πρόβλημα της προσιτής στέγης παραμένει έντονο, καθώς η ζήτηση για κατοικίες κάτω των 200.000 ευρώ συνεχίζει να υπερβαίνει σημαντικά την προσφορά.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η μετατόπιση αυτή θα οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη της αγοράς ή αν θα δημιουργήσει νέα «θερμά σημεία» υπεραξιών σε περιοχές που μέχρι χθες θεωρούνταν δευτερογενείς αγορές.