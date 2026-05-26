Η προγραμματισμένη επίσκεψη του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία είχε οριστεί για την Τρίτη, μετατέθηκε για την Πέμπτη, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Η χώρα της κεντρικής Αφρικής, που αντιμετωπίζει σοβαρή έξαρση της επιδημίας του ιού Έμπολα, επρόκειτο να υποδεχθεί τον επικεφαλής του ΠΟΥ στο πλαίσιο της αποστολής του στην περιοχή.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε τη 15η Μαΐου επιδημία του Έμπολα οφειλόμενη στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, σπανιότερο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα εμβόλιο, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, και παρουσιάζει ποσοστό θνητότητας ως και 50%. Ο ΠΟΥ, αντιδρώντας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του πέρα από τις πανδημίες.

«Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους αναμένεται στην Κινσάσα την Πέμπτη 28η Μαΐου 2026 το βράδυ», ανέφερε το γραφείο Τύπου του παραρτήματος της υπηρεσίας του στην πρωτεύουσα της ΛΔ Κονγκό.

Ο Δρ. Τέντρος σχεδιάζει να ταξιδέψει μεθαύριο Παρασκευή στην Μπουνιά, πρωτεύουσα της Ιτουρί, της επαρχίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που αποτελεί εστία του ξεσπάσματος.

Ως αυτό το στάδιο, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 101 κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, 10 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπουργούς Υγείας κρατών της Αφρικής, που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης και οργανώθηκε από την κυριότερη υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (ACDC) προχθές Δευτέρα.

«Όμως ξέρουμε ότι η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις», τόνισε ο Αιθίοπας, με τους απολογισμούς να κάνουν λόγο για «πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα» και «πάνω από 220 θανάτους» που υπάρχουν υποψίες πως οφείλονταν στην ασθένεια που προκαλεί ο Έμπολα.

Ο ιός είναι επιβεβαιωμένο πως είναι παρών σε τρεις επαρχίες της ΛΔ Κονγκό και στη γειτονική Ουγκάντα, όπου έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις 7 κρούσματα κι ένας θάνατος.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας συνολικά να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Η τρέχουσα επιδημία του Έμπολα είναι η 17η στη χώρα των περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Έμπολα, εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, παρά την πρόσφατη ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, το οποίο είχε ενοχοποιηθεί για τις περισσότερες επιδημίες στο παρελθόν.