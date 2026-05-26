Πανικός προκλήθηκε στα social media με την αποκάλυψη του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καθώς το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ εκτοξεύτηκε αμέσως στις κορυφαίες θέσεις των τάσεων στο X (Twitter).

Η ανακοίνωση άναψε φωτιές σχολιασμού, με τους χρήστες να αντιδρούν κυρίως με σατιρική διάθεση, γεμίζοντας τις πλατφόρμες με memes και ευρηματικές αναρτήσεις, ενώ δεν έλειψαν οι συνδέσεις του ακρωνυμίου με την Ελληνική Αστυνομία.

Χαρακτηριστική ήταν η ειρωνική ανάρτηση χρήστη που έγραψε: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;».

Σε ίδιο ύφος κινήθηκαν και άλλοι, με λογοπαίγνια όπως «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», αλλά και πιο χιουμοριστικές εκδοχές τύπου «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως» ή το λιτό «Γελάς #ελας».

Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο αιχμηρές αναφορές, τόσο στο παλιό λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και σε ιστορικούς συνειρμούς, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά».

Το hashtag #ΕΛΑΣ βρέθηκε γρήγορα στην πρώτη θέση των trends.

έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84 — πλήττω (@plittaina) May 26, 2026

Αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά. Παλι θα σε πίστευαν… #Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/D9B5n9HnDa — ΛευτέρηςΠαπαστεργίου (@LPapastergiou) May 26, 2026

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες το #ΕΛΑΣ υπερίσχυσε με σημαντική διαφορά, σε σχέση με τις άλλες επιλογές.



Οι λοιπές προτάσεις όπως ΕΛΤΑ, ΕΟΤ, ΑΔΜΗΕ, ΗΣΑΠ & ΤΨΡΜ έλαβαν σημαντικά λιγότερες ψήφους από τους συνεργάτες του #Τσίπρα στα γραφεία της Λεωφ. Αμαλίας. #Τσίπρας pic.twitter.com/NiuYBC6K1D — Miranda Prada (@MirandaPrada_) May 26, 2026

Ερώτημα

Αν σε πάρουν τηλ και σου πουν από την ελας είμαστε



Μέχρι να καταλάβεις είναι αντιποίηση αρχής ;#ελας — NOYS (@noysedo) May 26, 2026

Πάντως αν είχε λίγο χιούμορ, με το #ΕΛΑΣ θα εβγαζε επάνω τα στελέχη ντυμένα αστυνομικούς. #τσιπρας pic.twitter.com/W1hXv9aK77 — Ελισσάβετ Βασιλόπουλου (@elivasilopoulou) May 26, 2026