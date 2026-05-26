Πανικός προκλήθηκε στα social media με την αποκάλυψη του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», καθώς το ακρωνύμιο ΕΛΑΣ εκτοξεύτηκε αμέσως στις κορυφαίες θέσεις των τάσεων στο X (Twitter).
Η ανακοίνωση άναψε φωτιές σχολιασμού, με τους χρήστες να αντιδρούν κυρίως με σατιρική διάθεση, γεμίζοντας τις πλατφόρμες με memes και ευρηματικές αναρτήσεις, ενώ δεν έλειψαν οι συνδέσεις του ακρωνυμίου με την Ελληνική Αστυνομία.
Χαρακτηριστική ήταν η ειρωνική ανάρτηση χρήστη που έγραψε: «Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και “βρήκε” το ΕΛΑΣ; ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε;».
Σε ίδιο ύφος κινήθηκαν και άλλοι, με λογοπαίγνια όπως «ΕΛΑΣ το κόμμα – ΔΙ.ΑΣ ο Τσίπρας», αλλά και πιο χιουμοριστικές εκδοχές τύπου «ΕΛΑΣ = Ένα Λάθος Αρκεί Συνήθως» ή το λιτό «Γελάς #ελας».
Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο αιχμηρές αναφορές, τόσο στο παλιό λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και σε ιστορικούς συνειρμούς, με χρήστες να σχολιάζουν ότι «αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά».
Το hashtag #ΕΛΑΣ βρέθηκε γρήγορα στην πρώτη θέση των trends.
έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84— πλήττω (@plittaina) May 26, 2026
Τι #ελας;— Mattie🏃♀️🏋️♀️🇨🇭🇬🇷 (@Matinastathako1) May 26, 2026
Αν είχε χιούμορ θα το έλεγε 9-1-1…
#ΕΛΑΣ #Τσιπρας #Θησείο
#ΕΛΑΣ το νέο κόμμα του Τσίπρα.— George Lee (@Harhalas) May 26, 2026
Ελληνική Αστυνομία.
Νταξ τα σπάει 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Τσιπρας pic.twitter.com/pnA0GqRZO7
Copy Ανδρέας paste ΠΑΣΟΚ…. Συγχαρητήρια σε όλους !!!— ☀️☘🟢AKOUSILAOS⚪☘☀️ (@sarantosm1981) May 26, 2026
🌞💚….#ελας #pasok #Τσίπρας #ΠΑΣΟΚ #paobc #paofc pic.twitter.com/9r6P4oUrnn
Αφού το πήγες μέχρι εκεί, θα μπορούσες να βάλεις και το ΕΑΜ μπροστά. Παλι θα σε πίστευαν… #Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/D9B5n9HnDa— ΛευτέρηςΠαπαστεργίου (@LPapastergiou) May 26, 2026
#τσιπρας pic.twitter.com/nAfAqHU4i7— πλήττω (@plittaina) May 26, 2026
ΕΛΑΣ το κομμα— Μαγδαλω Του Τζιζας (@magda_tou_jesu8) May 26, 2026
ΔΙ.ΑΣ ο #Τσιπρας pic.twitter.com/BtLOfjSe2n
Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες το #ΕΛΑΣ υπερίσχυσε με σημαντική διαφορά, σε σχέση με τις άλλες επιλογές.— Miranda Prada (@MirandaPrada_) May 26, 2026
Οι λοιπές προτάσεις όπως ΕΛΤΑ, ΕΟΤ, ΑΔΜΗΕ, ΗΣΑΠ & ΤΨΡΜ έλαβαν σημαντικά λιγότερες ψήφους από τους συνεργάτες του #Τσίπρα στα γραφεία της Λεωφ. Αμαλίας. #Τσίπρας pic.twitter.com/NiuYBC6K1D
Δηλαδή έκατσε κάτω για να σκεφτεί το όνομα του κόμματος και "βρήκε" το #ΕΛΑΣ ; και είπε: "αυτό είναι…" ΣΟΒΑΡΑ ΤΩΡΑ; Γιατί δεν το είπε Γ.Α.Δ.Α. να τελειώνουμε; #Τσίπρας #Τσιπρας #Τσίπρα #Τσιπρα #Θησείο #Θησειο @atsipras ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ pic.twitter.com/m1Ra5j21u6— Κύριος Μπαλτζάκης (@KosMpaltzakis) May 26, 2026
Νέο σήμα κόμματος #τσιπρας #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/CacQOR9n69— Greek Observer (@ObserverGr71726) May 26, 2026
Ερώτημα— NOYS (@noysedo) May 26, 2026
Αν σε πάρουν τηλ και σου πουν από την ελας είμαστε
Μέχρι να καταλάβεις είναι αντιποίηση αρχής ;#ελας
Πάντως αν είχε λίγο χιούμορ, με το #ΕΛΑΣ θα εβγαζε επάνω τα στελέχη ντυμένα αστυνομικούς. #τσιπρας pic.twitter.com/W1hXv9aK77— Ελισσάβετ Βασιλόπουλου (@elivasilopoulou) May 26, 2026
Αν ειχαν χιουμορ θα βαζανε το αστερι του Συριζα που εμοιαζε πιο πολυ με γκλομπ #Τσιπρας #κόμμα #ελας— Just Next Big Masterchef (@Bigbrot79491863) May 26, 2026