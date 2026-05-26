Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματός του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), στο Θησείο.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ σχολίασε τη δημόσια επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τις πολιτικές που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «τον άνθρωπο που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και ξεπούλησε τη Μακεδονία μας», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην περίοδο των μνημονίων και των capital controls.

Στην ανακοίνωσή της, η πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ κατηγόρησε συνολικά τα κόμματα εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ «δοκιμάστηκαν και απέτυχαν». Η ίδια έκανε λόγο για μια Ελλάδα που – όπως ανέφερε – αντιμετωπίζει προβλήματα στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, στην καινοτομία και στο δημογραφικό, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα ασφάλειας και μεταναστευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, επέκρινε τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα», συνδέοντάς τη με τις μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η χώρα.

«Η ίδια αποτυχημένη σοσιαλιστική λογική»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απέδωσε την κατάσταση της χώρας σε αυτό που χαρακτήρισε «κοινή αποτυχημένη σοσιαλιστική λογική» των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών. Όπως υποστήριξε, τα χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής είναι «το μεγαλύτερο κράτος, η περισσότερη γραφειοκρατία, η υψηλή φορολογία και η πίεση στους μικρομεσαίους».

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η πρόεδρος της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ υπογράμμισε ότι το κόμμα της θα συνεχίσει – όπως είπε – τον αγώνα για «μια πραγματικά ισχυρή Ελλάδα».