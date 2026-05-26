Μια ασύλληπτη τραγωδία που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο νου συγκλονίζει τη Γαλλία, με θύμα ένα αθώο παιδί μόλις 11 ετών. Δύο έφηβοι, ένα αγόρι 16 ετών και ένα κορίτσι 15 ετών, συνελήφθησαν στη Ρεν με την κατηγορία ότι στραγγάλισαν μέχρι θανάτου τον 11χρονο. Το κίνητρο της άγριας δολοφονίας προκαλεί οργή, καθώς οι δράστες ομολόγησαν ότι ήθελαν να πάρουν «εκδίκηση» για έναν αλιευτικό εξοπλισμό, η αξία του οποίου δεν ξεπερνούσε μερικές δεκάδες ευρώ.



Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο εισαγγελέας της πόλης, Φρεντερίκ Τεγιέ, η προσωρινή κράτηση των δύο ανηλίκων παρατάθηκε. Οι δύο ύποπτοι οδηγούνται άμεσα ενώπιον του δικαστηρίου, όπου αναμένεται να τους απαγγελθεί η βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας ανηλίκου. Τις αρχές ειδοποίησε ένα ζευγάρι ντόπιων που κάλεσε την αστυνομία «αφού άκουσε τις κραυγές ενός παιδιού», είπε ο εισαγγελέας. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του, με «μια πετσέτα μπάνιου γύρω από τον λαιμό του».



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο Τεό είχε πάει στο σημείο για να ψαρέψει στον ποταμό, το απόγευμα, μαζί με τους δύο εφήβους. «Οι δύο νέοι εθεάθησαν στη συνέχεια να φεύγουν τρέχοντας», συνέχισε ο Τεγιέ, ενώ ο εξοπλισμός ψαρέματος του θύματος δεν βρέθηκε στην περιοχή. Η έρευνα επέτρεψε την ταυτοποίηση και προσαγωγή τη Δευτέρα το πρωί του 16χρονου. Το 15χρονο κορίτσι παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα και τέθηκε υπό κράτηση το απόγευμα της Δευτέρας.



«Οι καταθέσεις τους είναι αντικρουόμενες… Την παραμονή της τραγωδίας (το Σάββατο), ψάρευαν μαζί στον Βιλέν και συνεννοήθηκαν να ξαναβρεθούν την επομένη για να ψαρέψουν», εξήγησε ο εισαγγελέας. «Οι δύο ύποπτοι παραδέχθηκαν πως επιτέθηκαν στον 11χρονο και τον στραγγάλισαν. Κατόπιν, τράπηκαν σε φυγή αρπάζοντας τα σύνεργα ψαρέματος και τα προσωπικά αντικείμενα του Τεό, τα οποία βρέθηκαν στις οικίες τους κατά τη διάρκεια ερευνών», συμπλήρωσε.



«Υποστήριξαν πως επιτέθηκαν στον Τεό για να τον εκδικηθούν και να πάρουν πίσω δολώματα ψαρέματος αξίας λίγων δεκάδων ευρώ, που ο Τεό τους είχε πάρει».

Ο Τεό είχε πει στους γονείς του πως ο 16χρονος που είχε γνωρίσει του «είχε δώσει» αυτά τα δολώματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.