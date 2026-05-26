Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου ελληνικού FBI, συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

Μετά τις 22 συλλήψεις στην Κρήτη, οι Αρχές προχώρησαν σε ακόμη 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ υπήρξε και μία σύλληψη στην Αττική. Η έρευνα αφορά οργανωμένα κυκλώματα που φέρονται να αξιοποιούσαν αδήλωτα αγροτεμάχια για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις.

Πώς δρούσαν τα κυκλώματα με τις επιδοτήσεις

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τα κυκλώματα φέρονται να αξιοποιούσαν τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία από τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, ώστε να εντοπίζουν αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί για επιδοτήσεις.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιούσαν αυτά τα αγροτεμάχια, παρότι δεν ανήκαν στα μέλη των οργανώσεων, για να υποβάλλουν αιτήσεις και να λαμβάνουν χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, οι δράσεις εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Στα 4,5 εκατ. ευρώ η ζημιά

Η ζημιά που φέρονται να προκάλεσαν τα μέλη των οργανώσεων υπολογίζεται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τόσο για την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και για τα έσοδα της χώρας.

Η δράση τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται να ξεκινά από το 2019 και να φτάνει τουλάχιστον έως το 2025.

Η έρευνα βασίστηκε σε διασταυρώσεις ΑΦΜ, από τις οποίες προέκυψαν ύποπτες περιπτώσεις προσώπων που λάμβαναν επανειλημμένα επιδοτήσεις χωρίς να υπάρχουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πάνω από 100 οι εμπλεκόμενοι στις δικογραφίες

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., στις δύο δικογραφίες οι εμπλεκόμενοι ξεπερνούν τους 100.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις πρόσωπα φέρονται να είχαν μικρότερο αλλά κρίσιμο ρόλο, διαθέτοντας απλώς τον IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού, ώστε να καταλήγουν εκεί οι παράνομες επιδοτήσεις για λογαριασμό άλλων μελών της οργάνωσης.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν ή διευκόλυναν με οποιονδήποτε τρόπο τη δράση των κυκλωμάτων.

Έρχονται νέες επιχειρήσεις και συλλήψεις

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν σταματούν εδώ.

Όπως είπε, υπάρχει ήδη αρκετό υλικό που έχει επεξεργαστεί η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το επόμενο διάστημα αναμένονται αντίστοιχες επιχειρήσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται αρχικά στις τοπικές εισαγγελικές αρχές και στη συνέχεια μεταφέρονται στην Αθήνα, στην έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Καθοριστική η συμβολή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε και τον ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία, όπως είπε, είχε τεράστια συμβολή στην αποκάλυψη των υποθέσεων.

Οι διασταυρώσεις στοιχείων, οι τραπεζικές κινήσεις, τα ΑΦΜ και οι αιτήσεις επιδοτήσεων μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργούσαν τα κυκλώματα.

Τι είπε η ΕΛ.ΑΣ. για την ανήλικη βία στην Καλλιθέα

Η κ. Δημογλίδου αναφέρθηκε και στο πρόσφατο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Καλλιθέα, όπου ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε σε δύο νεαρούς.

Σύμφωνα με την ίδια, τα θύματα αναγνώρισαν τους επτά συλληφθέντες, οι οποίοι αρχικά προσήχθησαν και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Η διαμάχη, όπως ανέφεραν τα θύματα στους αστυνομικούς, φέρεται να ξεκίνησε από προσωπική διαφορά.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι αστυνομικοί βρίσκονται συχνά σε δύσκολη θέση σε τέτοιες υποθέσεις, καθώς έχουν απέναντί τους ανήλικους δράστες, στους οποίους πρέπει να εξηγήσουν ότι οι πράξεις τους αποτελούν αδικήματα και έχουν συνέπειες.

Η υπόθεση κακοποίησης παιδιών στην Κρήτη

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε και σε υπόθεση στην Κρήτη, όπου οι Αρχές ενημερώθηκαν από νοσοκομείο για την κατάσταση παιδιού που είχε μεταφερθεί από τη μητέρα του.

Από την αστυνομική έρευνα, σύμφωνα με την ίδια, προέκυψε ότι στον ίδιο χώρο βρίσκονταν ακόμη τρία παιδιά, τα οποία ήταν εμφανώς κακοποιημένα.

Οι Αρχές έχουν ζητήσει συγκεκριμένες διαδικασίες από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ώστε να διαπιστωθεί αν τα παιδιά προέρχονται από τους δύο συλληφθέντες, τη μητέρα και τον σύντροφό της, καθώς και να εξεταστεί πλήρως η κατάστασή τους.

Μεγάλο μέτωπο για την ΕΛ.ΑΣ.

Οι υποθέσεις που περιέγραψε η Κωνσταντία Δημογλίδου δείχνουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. κινείται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα: από την οικονομική εγκληματικότητα και τις παράνομες επιδοτήσεις, έως τη βία ανηλίκων και την προστασία παιδιών που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη λόγω του ύψους της ζημιάς, της εμπλοκής ευρωπαϊκών πόρων και του μεγάλου αριθμού προσώπων που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό, καθώς οι Αρχές προαναγγέλλουν νέες επιχειρήσεις, νέες δικογραφίες και πιθανές νέες συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.