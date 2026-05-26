Για να τραβήξει μια selfie, κόντεψε να σκοτωθεί ο 22χρονος Αμερικανός τουρίστας στο Ναυάγιο της Ζακύνθου.

Ο νεαρός, αδιαφορώντας για τις προειδοποιητικές – απαγορευτικές πινακίδες που υπάρχουν σε όλο το πλάτωμα πάνω από το Ναυάγιο, πέρασε έξω από τα κάγκελα που υπάρχουν στο σημείο θέασης και βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, προκειμένου να βγάλει την πολυπόθητη φωτογραφία.

Στην προσπάθειά του να πετύχει το καλύτερο «κάδρο», γλίστρησε και έπεσε στον γκρεμό. Είχε όμως τύχη βουνό, καθώς «σκάλωσε» σε πευκάκι που έχει φυτρώσει στα πρώτα δέκα μέτρα ενός γκρεμού 300 μέτρων. Μάλιστα, κατά την πτώση του, έφυγε το κινητό, το οποίο όμως στάθηκε σε έναν βράχο, ελάχιστα μακρύτερα από τον ίδιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 22χρονος τουρίστας κατάφερε να πιάσει το κινητό του και να ειδοποιήσει τις Αρχές. Όλα αυτά με 300 μέτρα γκρεμό από κάτω του και στηριζόμενος σε έναν θάμνο.

Επισκέπτες που είδαν το περιστατικό είχαν ειδοποιήσει επίσης τις Αρχές και κατέφθασαν στο σημείο 14 πυροσβέστες, οι άνδρες της 17ης ΕΜΟΔΕ, αστυνομικοί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μέλη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου.

Λίγη ώρα αργότερα, οι άνδρες της ΕΜΟΔΕ, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, κατάφεραν να ανασύρουν τον 22χρονο, ο οποίος δεν είχε παρά μερικές αμυχές.

Οι τοπικές αρχές κάνουν έκκληση στους επισκέπτες να υπακούν στις οδηγίες και στη σήμανση που υπάρχουν στο σημείο και να μην περνούν έξω από τα κάγκελα. Παράλληλα, ο Δήμος επισημαίνει ότι ακόμα δεν έχει υπογραφεί η φετινή ΚΥΑ, με την οποία του δίνεται η δυνατότητα να προσλάβει security, που θα ενημερώνει τους επισκέπτες για τους κινδύνους και θα επιβλέπει την περιοχή.