Νέα αμηχανία φαίνεται πως προκαλεί στους βασιλικούς κύκλους του Ηνωμένου Βασιλείου ο πρώην μπάτλερ του Βασιλιά Καρόλου, Grant Harrold, μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών που χαρακτηρίζονται από ορισμένους ως «ψεύτικες» ή ακόμη και πιθανώς δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο Harrold, ο οποίος στο παρελθόν είχε προκαλέσει αντιδράσεις προσπαθώντας να κατοχυρώσει εμπορικά τον τίτλο «Royal Butler», βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο μετά από ανάρτηση φωτογραφιών που υποτίθεται πως προέρχονται από το εσωτερικό του βασιλικού περιβάλλοντος. Ανάμεσα στις εικόνες που δημοσίευσε στα social media υπήρχε και μία ιδιαίτερα προσωπική φωτογραφία που δείχνει τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ να αγκαλιάζονται τρυφερά.

Στη λεζάντα της ανάρτησης στο Instagram, ο πρώην μπάτλερ έγραψε: «Αυτή η υπέροχη φωτογραφία του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας τραβήχτηκε όταν τους γνώρισα για πρώτη φορά το 2004. Μια αληθινή βασιλική ιστορία αγάπης».

Palace has its eye on ex-butler over his 'fake, potentially AI' snaps of Prince William and Princess Kate https://t.co/uLH8174nUw — Daily Mail (@DailyMail) May 26, 2026

Η φωτογραφία τράβηξε γρήγορα την προσοχή και αναδημοσιεύθηκε από τη γνωστή δημοσιογράφο Katie Nicholl, η οποία συνεργάζεται με τον Harrold στη νέα διαδικτυακή εκπομπή “Royals Uncensored” του Piers Morgan. Η Nicholl σχολίασε απλά: «Την αγαπώ!». Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα, άνθρωποι μέσα από το παλάτι εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για την αυθεντικότητα της εικόνας. Βασιλική πηγή φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω γιατί αρκετοί άνθρωποι θέτουν ερωτήματα».

Το Παλάτι δεν θέλησε να σχολιάσει το θέμα. Η σχέση του Ουίλιαμ και της Κέιτ έγινε δημόσια γνωστή το 2004, όταν φωτογραφήθηκαν μαζί σε διακοπές για σκι στην Ελβετία. Την ίδια χρονιά ο Harrold άρχισε να εργάζεται στο κτήμα Highgrove του τότε πρίγκιπα Καρόλου, όπου παρέμεινε μέχρι το 2011. Αργότερα απολύθηκε και προχώρησε σε καταγγελίες για άδικη μεταχείριση και bullying στον χώρο εργασίας, καταλήγοντας τελικά σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το παλάτι.

Ο ίδιος έχει κατά καιρούς ισχυριστεί ότι εργάστηκε επίσης για τον Ουίλιαμ, την Κέιτ αλλά και την Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ μετά την αποχώρησή του από το παλάτι μετατράπηκε σε τηλεοπτικό σχολιαστή θεμάτων που αφορούν τη βασιλική οικογένεια. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, ο Harrold ανέφερε ότι η φωτογραφία δεν ήταν δική του λήψη.

«Δεν τράβηξα ούτε κατείχα αυτή την εικόνα. Είναι απλώς ο τρόπος που θυμάμαι τον Ουίλιαμ και την Κέιτ στα πρώτα μου χρόνια στο βασιλικό περιβάλλον», δήλωσε.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο όπου κάθε εικόνα που αφορά τη βασιλική οικογένεια εξετάζεται εξονυχιστικά, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες συζητήσεις γύρω από επεξεργασμένες φωτογραφίες και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα social media.