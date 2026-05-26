Ο Τσάβι Πασκουάλ θα αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ντουμπάι BC σύμφωνα με τη Marca, η οποία κάνει λόγο για το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει υπογράψει προπονητής στη Euroleague.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ισπανικό Μέσο, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, προσπάθησε να πείσει τον Πασκουάλ να παραμείνει στην ομάδα, ποντάροντας και στις άριστες σχέσεις που έχουν. Η προσπάθειά του, όμως, δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο Πασκουάλ, σύμφωνα με τη Marca, αποφάσισε οριστικά να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και να αποδεχθεί την πρόταση της Ντουμπάι BC, η οποία φέρεται να του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 2,2 εκατ. ευρώ, ποσό-ρεκόρ για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σύμφωνα με άλλα ισπανικά Μέσα, ο Πασκουάλ θέλει να περιμένει λίγο ακόμη μήπως προκύψει πρόταση από κάποιο μεγαλύτερο κλαμπ, με τη Ντουμπάι BC, από την πλευρά της, να έχει αποφασίσει να ρίξει πολλά λεφτά φέτος στη μεταγραφική περίοδο για να παρουσιαστεί πιο δυνατή τη νέα σεζόν.