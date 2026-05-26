Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι ισχυρές ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, καταλαμβάνοντας περιοχές που χαρακτηρίζονται στρατηγικής σημασίας.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας, λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ έχουν επεκταθεί πέρα από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή».

Επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο έχουν πλέον περάσει πέρα από τη γραμμή που οριοθετούσε μέχρι σήμερα την περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ παραμένουν έντονες.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η επιχείρηση έχει ως στόχο την ενίσχυση της άμυνας του Ισραήλ και την προστασία των κοινοτήτων στα βόρεια της χώρας.

«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ».

Με τη φράση αυτή, ο Νετανιάχου έστειλε μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν περιορίζεται σε αμυντική στάση, αλλά διευρύνει την παρουσία του σε περιοχές που θεωρεί κρίσιμες για την ασφάλεια των βόρειων συνόρων του.

Στο επίκεντρο οι επιθέσεις με drones

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη αντιμετώπισης των επιθέσεων με drones, οι οποίες αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά πεδία ανησυχίας για την ισραηλινή άμυνα.

Όπως είπε, καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα μπορούν να περιορίσουν την απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι επιθέσεις με drones έχουν αυξήσει την πίεση στις ισραηλινές δυνάμεις, καθώς μπορούν να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους, υποδομές ή κατοικημένες περιοχές με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με συμβατικά μέσα.

Κλιμάκωση στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ

Η νέα ανακοίνωση του Ισραήλ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, η οποία δρα στον νότιο Λίβανο και αποτελεί έναν από τους βασικούς αντιπάλους του Ισραήλ στην περιοχή.

Η επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων πέρα από την «κίτρινη γραμμή» θεωρείται σημαντική εξέλιξη, καθώς δείχνει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να διαμορφώσει νέα δεδομένα στο πεδίο.

Το βασικό ερώτημα είναι αν η κίνηση αυτή θα παραμείνει περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση ή αν θα οδηγήσει σε ευρύτερη ανάφλεξη στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Στρατηγικό διακύβευμα ο βορράς του Ισραήλ

Για την κυβέρνηση Νετανιάχου, η προστασία των κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο ζήτημα ασφαλείας και πολιτικής πίεσης.

Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών βρίσκονται εδώ και καιρό αντιμέτωποι με απειλές, επιθέσεις και περιορισμούς, ενώ η ισραηλινή ηγεσία θέλει να δείξει ότι μπορεί να αποκαταστήσει την αίσθηση ασφάλειας.

Η δημιουργία ή ενίσχυση μιας ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αν και είναι πιθανό να προκαλέσει νέες αντιδράσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης

Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Κάθε νέα ισραηλινή προώθηση, κάθε πλήγμα της Χεζμπολάχ και κάθε επίθεση με drones αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Οι δηλώσεις Νετανιάχου δείχνουν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για παρατεταμένη πίεση στο βόρειο μέτωπο, με στόχο να απομακρύνει την απειλή από τα σύνορά του.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η επιχείρηση στον νότιο Λίβανο θα περιοριστεί σε στρατηγικά σημεία ή αν θα ανοίξει έναν νέο, πιο επικίνδυνο κύκλο σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ.