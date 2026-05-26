Νέα πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στην Ισπανία γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης δικαστικής έρευνας με φόντο την υπόθεση Plus Ultra, τις διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και πιθανές ροές χρήματος μέσω εταιρικών σχημάτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο πολιτικό σεισμό στη Μαδρίτη, καθώς αφορά έναν από τους πιο γνωστούς πρώην ηγέτες των Σοσιαλιστών και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται ήδη υπό πίεση.

Το χρηματοκιβώτιο με τα κοσμήματα και τα ρολόγια

Στο επίκεντρο των τελευταίων αποκαλύψεων βρίσκεται το περιεχόμενο χρηματοκιβωτίου που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ερευνών σε χώρο που συνδέεται με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, στο χρηματοκιβώτιο βρέθηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα αξίας, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι και πολυτελή ρολόγια, με το ιταλικό μέσο να κάνει λόγο για εκτιμώμενη αξία 2 έως 3 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ισπανικά μέσα μεταδίδουν διαφορετική εικόνα για την αξία των αντικειμένων. Το RTVE ανέφερε ότι η αστυνομία θα ζητήσει επίσημη αποτίμηση των κοσμημάτων, ενώ η El País μετέδωσε πως η αρχική εκτίμηση κινείται μεταξύ 30.000 και 50.000 ευρώ.

Η εξήγηση της πλευράς Θαπατέρο

Η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού απορρίπτει οποιαδήποτε σύνδεση των αντικειμένων με παράνομη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το RTVE, η γραμματέας του Θαπατέρο υποστήριξε ότι το χρηματοκιβώτιο ανήκει στην οικογένεια και ότι τα κοσμήματα προέρχονται από κληρονομιές και δώρα από ταξίδια. Το ίδιο πλαίσιο προβάλλουν και πρόσωπα που έχουν εργαστεί στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού.

Τι είναι η υπόθεση Plus Ultra

Η έρευνα συνδέεται με την υπόθεση Plus Ultra, την κρατική διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra Líneas Aéreas με ποσό 53 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση εδώ και χρόνια στην Ισπανία, καθώς η εταιρεία είχε μπει στο μικροσκόπιο για τις οικονομικές και επιχειρηματικές της διασυνδέσεις, μεταξύ άλλων με κύκλους που σχετίζονται με τη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η έρευνα εξετάζει αν δημόσιο χρήμα που δόθηκε για τη διάσωση της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε μέσω αδιαφανών συναλλαγών, συμβουλευτικών συμφωνιών ή εταιρικών σχημάτων που συνδέονται με πρόσωπα του περιβάλλοντος Θαπατέρο.

Στο μικροσκόπιο πληρωμές και εταιρείες

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι εκτεταμένη και, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες με στοιχεία για τραπεζικές κινήσεις, εταιρικές σχέσεις, πληρωμές και έγγραφα που κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες.

Η El País μεταδίδει ότι ο Θαπατέρο έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου, ενώ οι Αρχές εξετάζουν μεταφορές χρημάτων ύψους 2,6 εκατ. ευρώ μεταξύ 2020 και 2025, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να σχετίζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες και ομιλίες.

Στην υπόθεση εξετάζεται επίσης η δραστηριότητα εταιρειών που συνδέονται με πρόσωπα του στενού οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού.

Βενεζουέλα, Κίνα και διεθνείς διασυνδέσεις

Η έρευνα δεν περιορίζεται στην Ισπανία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Αρχές εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με επιχειρηματικά δίκτυα στη Βενεζουέλα, αλλά και με κεφάλαια ή εταιρικά σχήματα που φέρονται να οδηγούν μέχρι την Κίνα.

Η υπόθεση αποκτά έτσι διεθνείς διαστάσεις, καθώς ο Θαπατέρο είχε για χρόνια δημόσιο ρόλο στις πολιτικές επαφές με τη Βενεζουέλα, εμφανιζόμενος ως διαμεσολαβητής σε κρίσιμες φάσεις της πολιτικής έντασης στη χώρα.

Οι ερευνητές φέρονται να εξετάζουν αν ο πρώην πρωθυπουργός λειτουργούσε απλώς στο πλαίσιο πολιτικής διαμεσολάβησης ή αν υπήρχαν παράλληλες οικονομικές δραστηριότητες με επιχειρηματικό όφελος.

Η υπεράσπιση μιλά για νόμιμες υπηρεσίες

Η υπεράσπιση του Θαπατέρο απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι οι πληρωμές που εξετάζονται αφορούν πραγματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ομιλίες ή επαγγελματική δραστηριότητα.

Αυτό είναι και ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας: αν τα ποσά που καταβλήθηκαν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές υπηρεσίες ή αν χρησιμοποιήθηκαν εικονικές συμβάσεις και τιμολόγια για τη μεταφορά χρημάτων.

Το πολιτικό βάρος για τον Σάντσεθ

Η υπόθεση έχει μεγάλο πολιτικό βάρος και για τον σημερινό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, καθώς ο Θαπατέρο παραμένει εμβληματική μορφή του ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Παρά τις αποκαλύψεις, ο Σάντσεθ εμφανίζεται δημόσια να κρατά χαμηλούς τόνους και να δηλώνει «ήρεμος» απέναντι στις εξελίξεις. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιχειρεί να μετατρέψει την υπόθεση σε μείζον πολιτικό θέμα, παρουσιάζοντάς τη ως πλήγμα στην αξιοπιστία του σοσιαλιστικού χώρου.

Μια υπόθεση που μπορεί να ταράξει την ισπανική πολιτική σκηνή

Η έρευνα για τον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και κανένα από τα ερευνώμενα πρόσωπα δεν έχει κριθεί ένοχο.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των στοιχείων που εξετάζονται —η κρατική διάσωση της Plus Ultra, οι πληρωμές μέσω εταιρειών, οι διεθνείς διασυνδέσεις με Βενεζουέλα και Κίνα, αλλά και το χρηματοκιβώτιο με κοσμήματα και ρολόγια— έχει μετατρέψει την υπόθεση σε έναν από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς πονοκεφάλους για τη Μαδρίτη.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι Αρχές θα καταλήξουν σε τεκμηριωμένες κατηγορίες ή αν η υπόθεση θα μείνει στο επίπεδο των υποψιών, των ενδείξεων και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση Plus Ultra δεν αφορά πλέον μόνο μια αεροπορική εταιρεία και μια κρατική διάσωση. Αγγίζει την καρδιά της ισπανικής πολιτικής, τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο σύστημα εξουσίας.