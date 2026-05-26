Σε μια περίοδο κατακόρυφης αύξησης της γεωπολιτικής έντασης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής της στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Η επικεφαλής της Κομισιόν πήρε ξεκάθαρη θέση για το μπαράζ ανησυχητικών περιστατικών που έχει θέσει σε κατάσταση επιφυλακής τις αρχές των χωρών της Βαλτικής.



Η φον ντερ Λάιεν απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την πλήρη ευθύνη για τους πρόσφατους αεροπορικούς συναγερμούς, οι οποίοι σήμαναν λόγω της πιθανής εισβολής εχθρικών drones στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών. Κατηγόρησε ανοιχτά το Κρεμλίνο ότι χρησιμοποιεί αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως εργαλείο ψυχολογικού πολέμου, με μοναδικό στόχο να τρομοκρατήσει και να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



“Συναγερμοί για αεροπορικές απειλές, οικογένειες που βρίσκονται στα καταφύγια, σχολεία κλειστά, συγκοινωνίες που έχουν ανασταλεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης το 2026”, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν παρουσία των προέδρων της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.



“Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, είναι μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που επιδιώκει να αποσταθεροποιήσει τις δημοκρατικές κοινωνίες μας. Ωστόσο όπως και στα πεδία της μάχης στην Ουκρανία, η Ρωσία αποτυγχάνει”, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.