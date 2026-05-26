Το Ιράν εκτέλεσε μία γυναίκα ηλικίας 28 ετών που είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του συζύγου της και είχε αποκτήσει ένα παιδί στη φυλακή, η φροντίδα του οποίου ανατέθηκε στη γιαγιά, ανακοίνωσαν σήμερα δύο ΜΚΟ από το εξωτερικό.

Η Άσμα Ζαρέι εκτελέστηκε διά απαγχονισμού στο Αρνταμπίλ (βορειοδυτικά) την 20ή Μαΐου, σύμφωνα με τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw και Iran Human Rights (IHR), που εδρεύουν στη Νορβηγία. Τα ΜΜΕ στο Ιράν δεν έχουν μεταδώσει την είδηση αυτής της εκτέλεσης.

Σύμφωνα με το IHR, η γυναίκα είχε συλληφθεί πριν από τρία χρόνια, βάσει υποψιών πως δολοφόνησε τον σύζυγό της με υπνωτικά. Τότε ήταν έγκυος και γέννησε πριν από δύο χρόνια το παιδί της στη φυλακή.

Πριν από την εκτέλεσή της, ζήτησε από τη μητέρα της να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού, σύμφωνα πάντα με τη ΜΚΟ IHR.

Πρόκειται για την έκτη γυναίκα που εκτελέστηκε στο Ιράν από τον Ιανουάριο, επισήμαναν οι δύο οργανώσεις.

Μια έκθεση της IHR αναφέρει πως τουλάχιστον 48 γυναίκες εκτελέστηκαν στο Ιράν το 2022, εκ των οποίων 21 για τη δολοφονία του συζύγου τους ή του αρραβωνιαστικού τους.

Οι οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν πως, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταδικασθείσες σε θάνατο γυναίκες έχουν σκοτώσει βίαιους συζύγους και δεν μπόρεσαν να γλιτώσουν από τη θανατική καταδίκη, καθώς αδυνατούσαν να καταβάλουν το «τίμημα του αίματος», μια πρακτική που επιτρέπει η ιρανική σαρία, η οποία προβλέπει την καταβολή αποζημίωσης στην οικογένεια του συζύγου.