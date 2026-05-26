Χρήσιμες διευκρινίσεις για το καθεστώς αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα απασχοληθούν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δίνει στη δημοσιότητα η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Μέσα από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, η Γ.Σ.Ε.Ε. ξεκαθαρίζει το τοπίο για τη συγκεκριμένη ημέρα, λύνοντας τις απορίες χιλιάδων εργαζομένων.



Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες, υποχρεωτικές αργίες που ορίζει η νομοθεσία για την πλειονότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αμοιβές και η λειτουργία των καταστημάτων εξαρτώνται από ειδικές συλλογικές συμβάσεις ή έθιμα.



Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η ημέρα αυτή (Αγίου Πνεύματος) έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση περιφερειάρχη, όπως και με διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), κανονισμού εργασίας της επιχείρησης από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.



Εξίσου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.



Σημειώνεται ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.



Αν, παρότι έχει χαρακτηριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει εφέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



