Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος προκάλεσε σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, εξέφρασε η UEFA με ανακοίνωσή της.
Ο Άντζας, ο οποίος μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, με την είδηση να παγώνει τους πάντες και την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εκφράζει τα συλλυπητήριά της μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.
«Είμαστε συγκλονισμένοι με τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.
Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 της UEFA το 1998.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
We are saddened by the passing of former Greece international Paraskevas Antzas at the age of 49.— UEFA (@UEFA) May 26, 2026
Antzas earned 26 caps for Greece and reached the UEFA European Under-21 Championship final in 1998.
Our thoughts are with his family, friends and former teammates at this difficult… pic.twitter.com/cmFLTudPLy