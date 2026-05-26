Τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος προκάλεσε σοκ στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, εξέφρασε η UEFA με ανακοίνωσή της.

Ο Άντζας, ο οποίος μέτρησε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας, πέθανε σε ηλικία 49 ετών, με την είδηση να παγώνει τους πάντες και την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία να εκφράζει τα συλλυπητήριά της μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι με τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Κ21 της UEFA το 1998.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».