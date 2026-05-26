Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης για την εποχή βρίσκεται η δυτική Ευρώπη, καθώς θερμοκρασίες-ρεκόρ καταγράφονται σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για έναν από τους πιο ακραίους καύσωνες που έχουν σημειωθεί ποτέ τον Μάιο.

Οι ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας ότι τέτοια επεισόδια ακραίας ζέστης θα εμφανίζονται όλο και συχνότερα, νωρίτερα μέσα στο έτος και με μεγαλύτερη ένταση.

Ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γαλλία – Πάνω από 350 πόλεις «έσπασαν» τα κοντέρ

Η Météo-France ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 350 γαλλικές πόλεις κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν σημειωθεί ποτέ μήνα Μάιο. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην περιοχή των Λαντ, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 37,1 βαθμούς Κελσίου.

Στο Παρίσι η θερμοκρασία πλησίασε τους 33°C, ενώ σε πόλεις όπως η Νάντη και το Πουατιέ καταγράφηκαν θερμοκρασίες άνω των 34 και 35 βαθμών. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε το φαινόμενο «πρόωρο, αξιοσημείωτο και μακράς διάρκειας», προειδοποιώντας ότι η ακραία ζέστη θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» στη Γαλλία τις επόμενες ημέρες, κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

«Θερμικός θόλος» πάνω από την Ευρώπη

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πίσω από το φαινόμενο βρίσκεται ένας ισχυρός «θερμικός θόλος», που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από το Μαρόκο πάνω από τη δυτική Ευρώπη.

Ο κλιματολόγος Κριστόφ Κασού δήλωσε στη Le Monde ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο με πιθανότητα εμφάνισης «μία φορά στα χίλια χρόνια» για τον μήνα Μάιο. Παράλληλα, ο ερευνητής κλίματος Ρομπέρ Βοτάρ τόνισε ότι η παράταση της περιόδου καυσώνων αποτελεί πλέον σαφή συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. «Στο μέλλον θα βλέπουμε τέτοια κύματα ζέστης ακόμη και τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έως 40°C στην Ισπανία – «Τροπικές νύχτες» σε πολλές περιοχές

Στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν ήδη τους 38°C σε αρκετές νότιες περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο εκπρόσωπος της Aemet, Ρούμπεν ντελ Κάμπο, δήλωσε ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το φαινόμενο των «τροπικών νυχτών», όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 20°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας σημαντικά την ανθρώπινη αντοχή και την αποκατάσταση του οργανισμού από τη ζέστη.

Ιστορικός καύσωνας και στη Βρετανία

Ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Met Office ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε νέο εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για μήνα Μάιο, όταν στο Κιού Γκάρντενς του Λονδίνου καταγράφηκαν 34,8°C.

Η θερμοκρασία αυτή ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 32,8°C που είχε σημειωθεί το 1944. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το κύμα ζέστης θα συνεχιστεί, με τον υδράργυρο να ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και τους 36°C σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αγγλίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Copernicus και του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, η Ευρώπη θερμαίνεται σήμερα σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα κύματα καύσωνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο γίνονται ολοένα συχνότερα, πιο έντονα και μεγαλύτερης διάρκειας, επηρεάζοντας πλέον σχεδόν το σύνολο της ηπείρου.