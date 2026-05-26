Τη βαθιά της ενσυναίσθηση για την οικογενειακή δοκιμασία που βιώνει ο Τραϊανός Δέλλας εξέφρασε η Έλενα Μακρή Λυμπέρη με αφορμή τον χαμό της Γωγώς Μαστροκώστα. Η εκδότρια, έχοντας βιώσει την απώλεια του συζύγου της, Αντώνη Λυμπέρη, από την ίδια ακριβώς ασθένεια, αναφέρθηκε στις ψυχολογικές συνέπειες που αφήνει πίσω της η απώλεια.

Περιγράφοντας τα συναισθήματα και τη βιωματική της ταύτιση με τους οικείους της Γωγώς Μαστροκώστα, η Έλενα Μακρή – Λυμπέρη δήλωσε: «Ναι, υπάρχει ταύτιση. Και με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους έξω. Νιώθω τόσο πολύ τον Τραϊανό, νιώθω τόσο πολύ το κοριτσάκι της. Ξέρω τον μακρύ δρόμο που έχουνε μπροστά τους, ξέρω πόσο τραυματισμένοι, πόσο… κουρέλια είναι αυτοί οι άνθρωποι ψυχολογικά».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, εστίασε στην εσωτερική δύναμη που απαιτείται για τη διαχείριση της επόμενης ημέρας, επισημαίνοντας: «Και ξέρω ότι θα πούνε κάποια στιγμή, όπως λέω κι εγώ όταν με ρωτάνε, “οφείλω να είμαι καλά”. Οφείλω να είμαι καλά, οφείλουμε όλοι να είμαστε καλά για αυτούς που μένουνε πίσω και για εμάς που ευχαριστούμε που βρισκόμαστε υγιείς κάθε μέρα».

Η αντιμετώπιση της απώλειας από την επόμενη γενιά

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στάση που κρατούν τα τρία της παιδιά απέναντι στο κενό που άφησε ο θάνατος του πατέρα τους, με την εκδότρια να εξηγεί ότι η διαδικασία του πένθους διαφοροποιείται ανάλογα με τον χαρακτήρα και την ηλικία του καθενός.

«Κάθε παιδί το βιώνει διαφορετικά. Εγώ έχω τρία παιδιά και τα τρία μου παιδιά το βιώνουν διαφορετικά. Κανένα παιδί δεν το βιώνει το ίδιο. Όλοι έχουνε βρει το δικό τους δρόμο για να μπορέσουνε να επεξεργαστούν την επόμενη μέρα. Είναι μια τεράστια τρύπα, σε όποια ηλικία και αν είναι ο άνθρωπος».

Κλείνοντας, η Έλενα Μακρή – Λυμπέρη θέλησε να μεταφέρει μια κουβέντα του μικρότερου γιου της, η οποία ανέδειξε μια άλλη οπτική γύρω από την οικογενειακή τους απώλεια.

«Θα σας πω και κάτι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, που μου το έχει πει ο μικρότερος γιος μου για τη δική μας την περίπτωση. Ότι “νιώθω τυχερός γιατί θα μπορούσα να τον είχα χάσει στα έξι μου, στα τέσσερά μου και να μην τον είχα γνωρίσει. Ξέρω ότι έζησα μαζί του 20 χρόνια”», ανέφερε χαρακτηριστικά στην τηλεοπτική ροή της εκπομπής Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο.