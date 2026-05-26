Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς μπήκε η χώρα, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές και τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 34°C, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ζέστης για την εποχή.

Η θερμή εισβολή έγινε αισθητή από νωρίς το πρωί, με τις υψηλές θερμοκρασίες να επηρεάζουν κυρίως την Αττική, τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Αποπνικτική η κατάσταση στην Αττική

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στο Λεκανοπέδιο, όπου αρκετές περιοχές κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 30°C. Η Σαλαμίνα βρέθηκε στην κορυφή της θερμοκρασιακής λίστας στην Αττική με 31,8°C, ενώ ακολούθησαν η Παραλία Ασπροπύργου με 31,1°C και το Χαροκόπειο με 30,8°C.

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές όπως η Βάρη, η Βλυχάδα, το Πέραμα και τα Πατήσια. Η μεγαλύτερη ζέστη καταγράφηκε κυρίως στη Ημαθία, τη Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος έφτασε πολύ κοντά στους 34°C.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας:

Παλαιό Σκυλίτσι – 33,7°C Βέροια – 33,4°C Γιαννιτσά – 33,4°C Δίον – 33,1°C Σίνδος – 32,9°C Χαλάστρα – 32,9°C Δένδρα Τυρνάβου – 32,7°C Γυναικόκαστρο – 32,6°C Λαγκαδάς – 32,6°C Σέρρες – 32,3°C

Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς για τον καύσωνα και τον «θερμικό θόλο»

Ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εμφανίζεται καθησυχαστικός σχετικά με τα σενάρια ακραίου καύσωνα στην Ελλάδα.

Όπως εξηγεί, η χώρα μας δεν βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ισχυρού αντικυκλωνικού συστήματος που θα μπορούσε να εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζες για μεγάλο χρονικό διάστημα και να δημιουργήσει το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» (heat dome).

Το συγκεκριμένο φαινόμενο επηρεάζει αυτή την περίοδο τη Βορειοδυτική Ευρώπη, προκαλώντας ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ισπανία.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η Ελλάδα αναμένεται να περάσει σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, χωρίς όμως να διαφαίνεται – προς το παρόν – ακραίος και παρατεταμένος καύσωνας.