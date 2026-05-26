Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του με τον Εβάν Φουρνιέ να αναδεικνύεται MVP του Final Four της Euroleague και ο Ισορροπιστής τον αποθεώνει με νέο τραγούδι.

Ο Έλληνας ράπερ είχε κυκλοφορήσει τραγούδι για την κατάκτηση του Europa Conference League από τους «ερυθρόλευκους» το 2024 και τώρα αποφάσισε να κάνει το ίδιο και για την επιτυχία της ομάδας μπάσκετ.

Ο Ισορροπιστής αποθέωσε τον Φουρνιέ εστιάζοντας στο ιδιαίτερο δέσιμο του Γάλλου με τον Ολυμπιακό, το οποίο άρχισε από το 2010, όταν είχε παρακολουθήσει το Final Four που είχε γίνει στο Παρίσι και είχε ενθουσιαστεί από τον παλμό των οπαδών.

Τώρα, 16 χρόνια μετά, ο Φουρνιέ ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού που κατέκτησε τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του και μαζί με όλα τα άλλα… κέρδισε και ένα τραγούδι αφιερωμένο από τον Ισορροπιστή.